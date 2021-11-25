Що подарувати на Новий рік 2022 подрузі: огляд підходящих презентів із фото та цінами

Що подарувати подрузі на Новий рік 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

У більшості магазинів та на Інтернет-майданчиках повним ходом йдуть розпродажі, пов'язані з Чорною п'ятницею. І хоча до Нового 2022 року залишається ще місяць, ви можете заздалегідь почати збирати подарунки коханим і близьким людям. Та ще й зробити це вигідніше, заощадивши за рахунок великих знижок.

Що подарувати найкращій подрузі на Новий рік? Хто, як не ви, краще за інших знає про всі її бажання, смаки та уподобання! Ми зібрали цікаві, прикольні і стильні варіанти подарунків для подруги до новорічних свят.

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Ідеї подарунків на Новий рік 2022 для подруги

Солодкий новорічний набір

Новорічний набір Spell Святковий, 295 грн. / Фото: rozetka.com.ua

Півкіло шоколадного щастя з 25% знижкою до 28 листопада. У подарунок входить коробка шоколадних цукерок "Трюфель асорті", плитка із солоною карамеллю, карамелізованими пластівцями та фундуком, а також баночка із солоною карамеллю з ваніллю. І все це в ефектній упаковці.

Фен

Фен Rowenta Powerline, 699 грн. / Фото: rozetka.com.ua

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Практичний подарунок, необхідний кожній жінці. Знижка 42% до 28 листопада . Потужний і компактний фен для сушіння волосся зі зручною насадкою та іонізацією, яка зменшує електризацію волосся. Фен має 6 налаштувань швидкості і температури, що дозволяє легко регулювати потік повітря і тепла для створення індивідуального вкладання.

Іменний набір

Іменний столовий набір, 369 грн. / Фото: imennye.com.ua

Подарунковий набір столових приладів із нержавіючої сталі, а також дзеркальця із лазерним гравіюванням під золото з ім'ям подружки або будь-яким іншим написом на ваше замовлення – незвичайний, але дуже приємний ексклюзивний сюрприз під ялинку.

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Набір для приготування глінтвейну

Подарунковий набір для приготування глінтвейну Love, 216 грн. / Фото: udivi-vseh.com.ua

Чудовий подарунок для шанувальників глінтвейну з 10% знижкою. Тепер у вас з'явиться ще один привід вчергове заглянути до подружки в гості у холодну погоду. Адже ніщо не зігріє краще, ніж гарячий келих ароматного глінтвейну з улюбленими прянощами у приємній компанії.

Подарунковий набір

Подарунковий набір "Для найчарівнішої подруги", 629 грн. / Фото: dostavka-schastya.com

Якщо ви не визначилися з подарунком і не впевнені, що більше підійде – косметика чи солодощі , подаруйте відразу все! Для цього виробники підготували подарункові набори з сюрпризом, які включають і смакоту з горіхами та шоколадом, а також засоби догляду за обличчям і тілом.

Чекова книжка для подруги

Чекова книжка на 30 сертифікатів, 100 грн. / Фото: prom.ua

Прикольний і креативний подарунок подружці – це надати їй унікальні можливості на чудові пригоди та виконання її заповітних бажань. Книга включає "чеки" на майстер-класи, піжамну вечірку, парки атракціонів, відео для TikTok та безліч інших бажань, всього 30 варіантів, як весело і незабутньо провести час.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.