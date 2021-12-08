День Андрія Первозванного-2021: дата, історія, традиції та прикмети

Андріїв день: значення та головні традиції / Фото: Колаж: Сьогодні

У середині грудня православна церква вшановує пам'ятьапостола Андрія Первозванного . А в народі проводиться добре, веселе і трохи містичне свято – Андріїв день , з якого починається зимовий святковий цикл. Що це за дата, якою є історія дня, коли відзначається у 2021 році, які цікаві традиції та прикмети у це свято, читайте у нашій статті.

Коли День Андрія Первозванного у 2021 році

Щорічно Андріїв день відзначається 13 грудня , і в 2021 році він припадає на понеділок – початок робочого тижня. А ось відзначати його багато хто почне вже з неділі, оскільки це найбільш вдалий час для різних ворожінь та магічних ритуалів.

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День Андрія Первозванного: історія і значення свята

Згідно з Євангелією від Іоанна, апостол Андрій був одним із дванадцяти учнів Ісуса Христа і першим, кого покликав Ісус, за що і отримав ім'я Первозванний .

Брати Петро та Андрій були рибалками у місті Капернаумі. З ранніх років Андрій присвятив себе служінню Богу, вирішив зберегти цнотливість, став найближчим учнем Іоанна Предтечі, а після появи Месії – найпершим із покликаних учнів Христа. Після цього Андрій привів до Ісуса свого брата Петра.

Святий Андрій також став одним із чотирьох апостолів , яким Ісус на горі Олеонській відкрив долі світу. Андрій весь час супроводжував Спасителя у Його земному житті, став свідком чудесного Воскресіння та Вознесіння Христового.

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За церковною легендою, Андрій Первозванний проповідував християнство у самому Царгороді, на узбережжях Чорного моря та в околицях майбутнього Києва .

Він ніс людям євангельську проповідь, залучаючи язичників у християнську віру, творив багато чудес. Святий Андрій часто зазнавав гонінь та жорстоких тортур за свою віру. Він був страчений розп'яттям на косому хресті, який отримав назву Андріївський хрест .

День Андрія Первозванного: народні традиції

Свято Андрія Первозванного – це не лише релігійна, а й народна дата. Причому народні традиції, звичаї та обряди цього дня мають дохристиянський характер. Так напередодні Андрія дівчата та юнаки збиралися в одному будинку, розповідали цікаві історії, грали в різні ігри, проводили заклинання та ворожіння на наречених, кохання і майбутнє.

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У народі це свято називали Калита – за назвою обрядового хліба. Він вважався більше чоловічим, молодіжним і холостяцьким, тому що в ніч на Андрія хлопцям дозволялося влаштовувати різні витівки. А ось дівчата цієї ночі намагалися дізнатися про свою долю. Молодь шукала собі пару для майбутнього подружнього життя.

В ніч на Андрія палили багаття , щоб відвадити нечисту силу від будинку та господарства А зранку слухали воду у колодязях та річках та судили про майбутню погоду.

Андріїв день: прикмети

якщо до Андрієва дня не випав сніг, зима буде м'якою та теплою;

сніг на Андрія – до холодної, морозної та снігової зими;

тиха вода в річці – йде м'яка зима, галаслива – будуть морози та хуртовини;

якщо в печі вогонь горить червоним світлом – на холоднечу, білим – на відлигу.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у грудні 2021 року в Україні.