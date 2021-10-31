День автомобіліста: найкращі картинки та привітання

З Днем автомобіліста: картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Не Геловіном єдиним! Сьогодні, 31 жовтня, окрім демонічного дня нечистої сили, настало ще й свято людей, які не уявляють свого життя без машини.

Не забудьте привітати з цим днем усіх любителів та професіоналів своєї справи. А ми зібрали для вас красиві, позитивні та радісні привітання з Днем автомобіліста, ефектні листівки, картинки, вірші та побажання.

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Вітання з Днем автомобіліста у віршах

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Пусть легкой и радостной будет дорога,

Пусть ждут возвращения в дом у порога,

Пусть светит зеленый везде и всегда,

В маршруте обходит любая беда!

Пусть конь ваш железный забудет усталость,

Пусть Ангел отводит любую опасность,

Пусть все, кто имеют авто и права,

С пути не свернут ни за что, никогда,

Всегда достигают всех целей маршрутов,

Чтоб было приветливым каждое утро!

Вітання з Днем автомобіліста: світлі листівки / Фото: pinterest

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Я вас, коллега, поздравляю

С Днем автомобилиста.

Везде и всюду вам желаю

Доехать очень быстро.

Пусть легким будет путь всегда,

Не подведет машина,

И не найдется никогда

Волнению причина!

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Найкращі картинки та вірші у День автомобіліста / Фото: pinterest

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Ты тот, кто дня не мыслит

Без верного руля.

С днем автомобилиста

Тебя поздравлю я.

В пути пусть не пугают

Ухабы, лед и грязь,

А светофор сияет

Зеленым каждый раз!

Вітання з Днем автомобіліста: картинки та побажання / Фото: pinterest

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Чтоб колодки не скрипели,

Фары в темноте горели,

Чтоб бензин не дорожал,

И домкрат без дел лежал!



Чтоб дороги без баранов,

И мотор ревел исправно,

Дружбы, радостей, побед.

Пусть горит зеленый свет.

З Днем автомобіліста: листівки / Фото: pinterest

День автомобіліста: вітання у прозі

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Вітаю із Днем автомобіліста! Нехай машина завжди буде на ходу, а в житті будуть повороти тільки на краще. Бажаю впевненості за кермом, успіху у будь-якій поїздці, удачі на будь-якій дорозі та щастя у кожному дні.

Листівки на День автомобіліста / Фото: pinterest

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З Днем автомобіліста! Бажаю гладких доріг, цікавих попутників, адекватних учасників дорожнього руху, зелених світлофорів, терпіння, поваги, дотримання правил, доброчесних правоохоронців. Нехай зручними і безпечними будуть ваші авто.

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Дорогі водії! Вітаю вас із Днем автомобіліста! Нехай і дорога, і весь життєвий шлях будуть рівними та гладкими, без вибоїн та ям. Будьте обережні в дорозі, адже на вас дуже чекають удома. Зі святом!

Раніше ми розповідали, що подарувати автолюбителю на День автомобіліста.