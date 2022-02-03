День блаженної Ксенії Петербурзької-2022: дата, історія та значення свята

День блаженної Ксенії Петербурзької: про що моляться святій / Фото: Depositphotos, Колаж: Сьогодні

Щороку 6 лютого православна церква шанує пам'ять блаженної Ксенії Петербурзької . Чим відома свята, про що моляться Ксенії, дізнайтесь у нашій статті.

Житіє блаженної Ксенії Петербурзької

Справжнє ім'я святої – Ксенія Петрова . Вона народилася у дворянській сім'ї у Петербурзі приблизно наприкінці XVIII століття. Точніших даних про неї не збереглося.

Реклама

Ксенія одружилася із придворним співаком Андрієм Феодоровичем Петровим. Однак її чоловік раптово помер без християнського покаяння. Це стало великим потрясінням для юної вдови і спонукало її на тяжкий християнський подвиг юродства заради спасіння душі чоловіка, який вона несла 45 років до смерті.

Ксенія зреклася світу і самої себе , роздала бідним все майно, а сама вдягла костюм чоловіка і почала всіх запевняти, що Ксенія померла, а вона тепер – Андрій Феодорович. Коли одяг чоловіка зотлів, Ксенія стала носити червону кофту та зелену спідницю – так вона зображена на іконах.

Ікона блаженної Ксенії Петербурзької / Фото: wikipedia.org

Реклама

Блаженна відмовлялася від грошей та одягу або віддавала все жебракам , отримувала глузування, харчувалася милостинею добрих людей, а по ночах молилася в полі і таємно допомагала будувати церкву.

Незабаром проявилися чудові особливості юродивої : її слова мали глибокий і пророчий зміст. Ті люди, у кого вона приймала їжу чи милостиню, спостерігали удачу та процвітання у справах. А ті, з ким спілкувалася Ксенія, отримували одужання та просвітлення. Вважалося, що дотик блаженної здатний зцілити.

Ксенія померла на початку ХІХ століття . Похована на Смоленському цвинтарі у Петербурзі, де колись допомагала будувати церкву. У 1902 році над її могилою було зведено нову каплицю. А в 1988 році блаженна Ксенія зарахована до лику святих.

Реклама

Про що моляться святій Ксенії Петербурзькій

Блаженна Ксенія Петербурзька за свої труди, лагідність та молитви отримала від Господа дар передбачення, цілительства та чудотворення .

Святу Ксенію називають " та, що втішає всіх, хто її просить ". Їй моляться про зцілення, щасливе заміжжя, легкі пологи, здоров'я, благополуччя і мир.

Ікона Ксенії Петербурзької рятує від обману та лицемірства, дає сили, вчить смиренню, зміцнює у вірі, захищає від поганих думок та пристріту.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у лютому 2022 року в Україні.