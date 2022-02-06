День блаженної Ксенії Петербурзької-2022: тематичні картинки та вітальні листівки

День блаженної Ксенії Петербурзької: картинки, листівки та привітання / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні
Сьогодні, 6 лютого, православні відзначають значуще свято – день блаженної Ксенії Петербурзької. Свята жила наприкінці XVIII століття і за свою працю, лагідність і молитви отримала від Господа дар передбачення та цілительства.
Ще за життя Ксенію почали називати "чудотвориця", а також "та, хто втішає всіх, хто її просить".
У цей святий день привітайте не лише іменинниць, а також своїх рідних та близьких, побажайте їм мудрості, гармонії та заступництва святої Ксенії у всіх добрих справах.
А ми зробили добірку щирих, ніжних і душевних картинок та привітань із днем блаженної Ксенії Петербурзької .
День блаженної Ксенії Петербурзької: милі вірші та привітання
***
В один из морозных дней февраля,
В холодную зимнюю стужу
В народе заметили деву одну,
Скорбящую горько по мужу.
Утрата была и больна, и горька –
Сыграла судьба злую шутку.
Имущество бедным она раздала
Оставив лишь кофту да юбку.
Пройдя сквозь гонения, слезы и боль,
Шагая босой по дороге,
Не каждая сможет остаться собой,
Побыв на могильном пороге.
Печальные очи и руки пусты,
Душа, хоть жива – тосковала.
Она подаяний из рук она не брала,
А если брала – отдавала.
Блаженная Ксения – символ добра,
И кротости этого мира.
И ей не важна никакая цена –
Хоть цента, хоть целого пира.
Духовная ценность – ее идеал.
И стоя одна в чистом поле,
В молитве она это все поняла,
Блаженною став Божьей волей!
***
Пускай же Ксения Святая
Тебе добро лишь принесет,
Живи счастливо, бед не зная,
Успех кругом тебя пусть ждет!
***
Пусть дарит Ксения святая
Благополучие, уют,
Мечта пусть сбудется любая,
Во всем пускай успехи ждут!
Желаю благ земных, здоровья,
И жизнь пусть будет хороша,
Теплом, надеждой и любовью
Пусть наполняется душа!
***
Вам в день Ксении блаженной
От души хочу желать,
Чтобы меньше на работе
Приходилось уставать,
Чтобы горе и печали
Обошли вас стороной,
И чтоб люди вас встречали
Только доброю молвой.
З днем блаженної Ксенії Петербурзької: щирі вітання у прозі
***
Вітаємо з днем блаженної Ксенії Петербурзької! Нехай добра свята завжди допомагає вам у важкі хвилини, дарує здоров'я та любов, веде на шлях істинний, сприяє досягненню поставлених цілей.
***
Вітаю з Днем блаженної Ксенії Петербурзької! Бажаю завжди любити, сподіватися, вірити і не залишати своє серце у тіні смутку та розчарувань. Нехай кожен новий день дарує щастя, радість та світлу усмішку!
***
У День святої Ксенії бажаю, щоб вона не залишала вас у скрутні часи, висвітлювала шлях, дарувала віру та надію на краще.
***
Вітаю з Днем святої Ксенії Петербурзької! Від щирого серця бажаю щедрості душі, праведних діянь, небесної благодаті, істинних цінностей життя, щирих молитов і міцної віри.
Раніше ми розповідали, що в жодному разі не можна робити в день блаженної Ксенії Петербурзької.