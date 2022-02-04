День блаженної Ксенії Петербурзької: що в жодному разі не можна робити

День блаженної Ксенії Петербурзької: що не можна робити / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні
6 лютого православна церква вшановує пам'ять святої Ксенії Петербурзької. З цим днем пов'язано багато незвичайних традицій та суворих заборон , які не варто порушувати, щоб не накликати неприємностей на себе та свою сім'ю.
Блаженна Ксенія Петербурзька жилаув XIX-XX століттях, і ще за життя її стали називати чудотворицею. Заради служіння Богу, спасіння та любові до ближніх Ксенія взяла на себе подвиг юродства. За свої труди, лагідність і молитви блаженна отримала від Господа дар передбачення, цілительства та чудотворення.
День блаженної Ксенії Петербурзької: що категорично не можна робити
- Незважаючи на те, що свято присвячене жінці, цього дня не варто займатися домашніми справами та брудною роботою .
- Особлива заборона поширювалася на людей похилого віку і стосувалася рукоділля – шиття та в'язання .
- Категорично не можна цього дня зав'язувати вузли , щоб не нав'язати на себе лихо.
- Важливо на день Ксенії не перестилати ліжко , інакше велика ймовірність захворіти.
- Також не рекомендується стригти волосся та нігті – це може спричинити судоми.
- Не можна на день Ксенії розповідати свої сни – поганий сон збудеться, а добрий – навпаки, не справдиться.
- Головна заборона дня – не можна скупитися і відмовляти у допомозі , особливо якщо вас про неї просять.
- Також не можна насміхатися і поводитися гордо по відношенню до інших людей.
- Категорично заборонено сваритися, скандалити , з'ясовувати стосунки.
- Не потрібно заздрити та бажати комусь зла – воно повернеться до вас.
Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у лютому 2022 року в Україні.