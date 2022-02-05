День блаженної Ксенії Петербурзької: цікаві прикмети свята

Народні прикмети та ритуали в день блаженної Ксенії Петербурзької / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

6 лютого православна церква шанує пам'ять блаженної Ксенії Петербурзької , чудотвориці.

Вона жила в XIX-XX століттях, рано овдовіла і зважилася на тяжкий християнський подвиг юродства заради спасіння душі чоловіка. Ксенія зреклася світу і себе, роздала бідним все майно, вела праведний і богоугодний спосіб життя, невпинно молилася і допомагала стражденним. За свою працю, лагідність і молитви блаженна Ксенія отримала від Господа дар передбачення, цілительства та чудотворення.

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У народі також шанували святу, відзначаючи день Ксенії. А ще він називався Ксенія-напівзимниця та весновказівниця . Така назва була, тому що зазвичай на цей час уже витрачалася половина запасів.

Також люди уважно спостерігали за природою , намагаючись за погодою та поведінкою тварин передбачити, яким буде завершення зими та прийдешня весна, а також літній урожай.

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День блаженної Ксенії Петербурзької: прикмети

Ксенія-напівзимниця ділить зиму навпіл, та не порівну .

. Погода на день Ксенії показувала, якою буде весна .

. Якщо видався сонячний день – буде і хороша весна.

– буде і хороша весна. Горобці неспокійні і намагаються знайти укриття – будуть морози чи хуртовини.

і намагаються знайти укриття – будуть морози чи хуртовини. Багато зірок на небі – до тепла та снігопаду, а якщо мало – до негоди.

– до тепла та снігопаду, а якщо мало – до негоди. Стоїть безвітряна погода – друга половина липня буде теплою та сухою, також без вітрів та дощів.

– друга половина липня буде теплою та сухою, також без вітрів та дощів. Щоб дізнатися, яким буде врожай, на ніч клали на стіл трохи жита, а вранці дивилися: якщо здавалося, що зерна додалося – це був добрий знак.

– це був добрий знак. Якщо зерно подешевшало – до хорошого врожаю.

– до хорошого врожаю. Також 6 лютого ворожили про майбутні ціни на зерно. Пекли хліб, а потім зважували його ввечері і наступного ранку. Якщо вранці хліб був важчим , то зерно подорожчає. Якщо вага залишалася незмінною, то вважалося, що ціна не зміниться. Якщо зменшилася, значить, хліб теж буде дешевим.

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