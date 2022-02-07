День Григорія Богослова-2022: тематичні картинки та красиві привітання

День святителя Григорія Богослова: красиві вітання та картинки / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні
Сьогодні, 7 лютого – чергове церковне свято. Християни відзначають день Григорія Богослова , якого називали одним із батьків християнства.
Обов'язково привітайте рідних, друзів та близьких людей зі святом, побажайте їм добра, щирості, радості та, звичайно, щастя. А якщо у вас є знайомі на ім'я Григорій , адресуйте їм вітання з днем ангела, адже вони сьогодні іменинники.
Ми зібрали для вас найкращі картинки та вітальні листівки , а також вірші й побажання у прозі на День Григорія Богослова.
З Днем святителя Григорія Богослова: найкращі вітання у віршах
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Девиз Григория по жизни –
Всем людям оптимизм дарить,
Он заряжает нас удачей,
С ним есть о чем поговорить.
Желаем мы ему за годы
Энергию не растерять,
Быть верным, преданным и честным,
И свой девиз не забывать!
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Я с Днем Григория святого
Хочу поздравить вас сейчас,
Пусть отойдут мирские страсти
И не тревожат в этот час.
Добра, любви и веры чистой,
Достойно и открыто жить,
Иметь лишь искренние мысли
И свято Господу служить.
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С праздником тебя, Григорий,
Радости желаю море,
Пусть не будет в сердце места
Для тоски, для грубой лести,
А душа твоя большая
Всех добром лишь одаряет.
День святителя Григорія Богослова: ефектні вітання у прозі
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Вітаю із днем святителя Григорія Богослова! У цей святий день нехай чистими будуть ваші помисли, нехай радістю і світлом наповнюється душа, нехай мудрими будуть слова та думки, нехай буде любов у серці і блаженство збережеться у вашому житті!
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У день святителя Григорія бажаю вам неймовірного щастя, наповненості життя великими успіхами, добрими вчинками, щирим коханням, міцною дружбою, плідною роботою та веселим відпочинком.
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У день Григорія Богослова хочу побажати миру в домі та в усьому світі, щирих молитов і Божої благодаті, правильних слів та мудрих думок, здійснення найкращих бажань, благополуччя в сім'ї, відкритості та великодушності, радості та міцної віри.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2022 року в Україні.