День бабака-2022 в Україні та світі: історія, значення, прикольні тематичні картинки та вірші

День бабака: дата, історія, картинки, листівки, привітання та вірші / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні
Сьогодні, 2 лютого, настав День бабака-2022 . Першим ділом зверніть увагу на погоду і сонце – чи видно його цього ранку? Адже від цього залежить, якою буде весна – ранньою чи пізньою, теплою чи вогкою. І не забудьте відправити позитивні листівки, картинки і побажання для підняття настрою рідним та близьким людям.
День бабака: дата і значення свята
Щороку на початку лютого у багатьох країнах світу, зокрема й в Україні, відзначається День бабака. Він присвячений передбаченню погоди на найближчий період, а також настанню весни.
День бабака проводиться 2 лютого , на 40-й день після Різдва Христового, у свято католицького Стрітення. Це свято символізує зустріч зими з весною – хто із них виявиться сильнішим, той і правитиме найближчими тижнями.
За народними спостереженнями, ясаме у цей період бабак прокидається від зимової сплячки і вибирається зі своєї нори. Його пробудження супроводжується веселим святкуванням та цікавим ритуалом, на який збираються подивитися безліч людей.
Адже якщо бабак сам не хоче прокидатися, його будять . І все заради того, щоб дізнатися – чи побачить звірятко свою тінь у цей день. Від цього залежить прогноз погоди.
- Якщо бабак бачить свою тінь, то лякається її і знову ховається в нірку . Це означає, що зима триватиме ще шість тижнів і весна настане пізно.
- Якщо ж день видався похмурим, і сонця немає – звірятко не бачить тіні і сміливо вилазить зі свого притулку . У цьому випадку весна буде ранньою, а холоди триватимуть недовго.
День бабака: історія свята
Вперше День бабака став офіційним святом у 1886 році . Його провели мешканці американського містечка Панксатоні. Рано-вранці 2 лютого вони витягли з нори бабака на ім'я Філ , якого згодом назвали "Великий Філ – провидець із провидців, мудрець із мудреців, пророк із пророків". А місто Панксатоні назвали Всесвітнім погодним центром.
Насправді ритуал пробудження тварини після сплячки та прогнозу погоди бере свій початок від традицій переселенців із Німеччини , Пенсільванських голландців, які у XVIII столітті привезли свої звичаї до Америки з Європи.
Після виходу у 1993 році однойменного американського художнього фільму свято День бабака в Панксатоні набуло світової популярності.
З Днем бабака: яскраві листівки, тематичні картинки, вірші та побажання
***
Принимайте поздравления,
Ведь сегодня День сурка,
Пусть весна как озарение
Прилетит издалека!
***
Праздник свой привел сурок,
Повод есть повеселиться,
Что подскажет нам зверек –
Раздеваться? Утеплиться?
Пусть тепло он напророчит,
Пробуждение от сна,
Пусть наступит без отсрочек
Долгожданная весна!
***
Раз сегодня День сурка,
Пусть зверек нам скажет,
Что тепло нас скоро ждет,
Мы поверим даже!
***
Рассказать сурок нам сможет,
К нам когда придет весна,
И как скоро все живое
Пробудится ото сна.
Если солнце ярко светит,
Шесть недель тепла не жди,
Но весна наступит скоро,
Если в День сурка дожди.
***
Шустрый, маленький зверек,
По прозванию сурок,
Ползимы спокойно спит,
Не ворочаясь, храпит!
Но второго февраля,
Лишь зардеется заря,
Он из норки вылезает,
И погоду предвещает.
Если видит свою тень –
Будет долог зимний день,
Если тени он не видит –
То тепло нас не обидит,
Всегда сбывается примета.
Сурок, респект тебе за это!
Короче, заслужил проказник
День сурка – свой личный праздник!
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2022 року в Україні.