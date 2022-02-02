День бабака-2022 в Україні та світі: історія, значення, прикольні тематичні картинки та вірші

День бабака: дата, історія, картинки, листівки, привітання та вірші / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 2 лютого, настав День бабака-2022 . Першим ділом зверніть увагу на погоду і сонце – чи видно його цього ранку? Адже від цього залежить, якою буде весна – ранньою чи пізньою, теплою чи вогкою. І не забудьте відправити позитивні листівки, картинки і побажання для підняття настрою рідним та близьким людям.

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День бабака: дата і значення свята

Щороку на початку лютого у багатьох країнах світу, зокрема й в Україні, відзначається День бабака. Він присвячений передбаченню погоди на найближчий період, а також настанню весни.

День бабака проводиться 2 лютого , на 40-й день після Різдва Христового, у свято католицького Стрітення. Це свято символізує зустріч зими з весною – хто із них виявиться сильнішим, той і правитиме найближчими тижнями.

За народними спостереженнями, ясаме у цей період бабак прокидається від зимової сплячки і вибирається зі своєї нори. Його пробудження супроводжується веселим святкуванням та цікавим ритуалом, на який збираються подивитися безліч людей.

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Адже якщо бабак сам не хоче прокидатися, його будять . І все заради того, щоб дізнатися – чи побачить звірятко свою тінь у цей день. Від цього залежить прогноз погоди.

Якщо бабак бачить свою тінь, то лякається її і знову ховається в нірку . Це означає, що зима триватиме ще шість тижнів і весна настане пізно.

. Це означає, що зима триватиме ще шість тижнів і весна настане пізно. Якщо ж день видався похмурим, і сонця немає – звірятко не бачить тіні і сміливо вилазить зі свого притулку . У цьому випадку весна буде ранньою, а холоди триватимуть недовго.

День бабака: історія свята

Вперше День бабака став офіційним святом у 1886 році . Його провели мешканці американського містечка Панксатоні. Рано-вранці 2 лютого вони витягли з нори бабака на ім'я Філ , якого згодом назвали "Великий Філ – провидець із провидців, мудрець із мудреців, пророк із пророків". А місто Панксатоні назвали Всесвітнім погодним центром.

Насправді ритуал пробудження тварини після сплячки та прогнозу погоди бере свій початок від традицій переселенців із Німеччини , Пенсільванських голландців, які у XVIII столітті привезли свої звичаї до Америки з Європи.

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Після виходу у 1993 році однойменного американського художнього фільму свято День бабака в Панксатоні набуло світової популярності.

З Днем бабака: яскраві листівки, тематичні картинки, вірші та побажання

***

Принимайте поздравления,

Ведь сегодня День сурка,

Пусть весна как озарение

Прилетит издалека!

Веселі картинки у День бабака / Фото: pinterest

***

Праздник свой привел сурок,

Повод есть повеселиться,

Что подскажет нам зверек –

Раздеваться? Утеплиться?



Пусть тепло он напророчит,

Пробуждение от сна,

Пусть наступит без отсрочек

Долгожданная весна!

День бабака: листівки та вірші / Фото: pinterest

***

Раз сегодня День сурка,

Пусть зверек нам скажет,

Что тепло нас скоро ждет,

Мы поверим даже!

День бабака: привітання та картинки / Фото: pinterest

***

Рассказать сурок нам сможет,

К нам когда придет весна,

И как скоро все живое

Пробудится ото сна.



Если солнце ярко светит,

Шесть недель тепла не жди,

Но весна наступит скоро,

Если в День сурка дожди.

Прикольні картинки у День бабака / Фото: pinterest

***

Шустрый, маленький зверек,

По прозванию сурок,

Ползимы спокойно спит,

Не ворочаясь, храпит!

Но второго февраля,

Лишь зардеется заря,

Он из норки вылезает,

И погоду предвещает.

Если видит свою тень –

Будет долог зимний день,

Если тени он не видит –

То тепло нас не обидит,

Всегда сбывается примета.

Сурок, респект тебе за это!

Короче, заслужил проказник

День сурка – свой личный праздник!

День бабака: смішні картинки та вірші / Фото: pinterest

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2022 року в Україні.