День святителя Григорія Богослова: що категорично не можна робити

День Григорія Богослова: головні традиції та заборони свята / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні
Щороку 7 лютого православна церква вшановує пам'ять святителя Григорія Богослова. Цей день має цікаві традиції , а також накладає певні заборони на слова та поведінку людей. Важливо їх дотримуватися, щоб не спричинити неприємностей.
День святителя Григорія Богослова: народні традиції
Згідно з народним календарем, напередодні, 6 лютого, на день святої Ксенії Петербурзької, відзначалася півзимниця А тому від дня Григорія чекали на поворот до весни .
Григор'єв день часто називали Григорій-весновказівник , тому що по погоді прагнули передбачити погоду не лише на найближчий час, а й на рік уперед.
Вважалося, що, який день на Григорія до полудня – такою буде перша половина наступної зими, а погода після обіду вкаже, якою буде друга половина майбутньої зими.
У день Григорія важливо робити безкорисливі добрі справи – люди вірили, що саме цього дня вони обов'язково повернуться до людини.
Але мало просто зробити комусь добро – важливо зберегти його в таємниці, нікому не говорити і не хвалитися. Люди говорили так: " Господь і так усі добрі справи бачить ".
Святому Григорію Богослову люди молилися про дарування сили святої проповіді, про зміцнення віри та захист від хибних християнських вірувань, а також просили вказати правильний вихід зі складної ситуації.
День Григорія Богослова: що не можна робити
- У це свято не можна стригти нігті та волосся .
- Також не можна плювати на землю , особливо перебуваючи в дорозі.
- Важливо робити якнайбільше добрих справ, але категорично не можна цим хвалитися , інакше вони не зарахуються.
- Слід проявити акуратність у своїх висловлюваннях сьогодні, бо все сказане справджується.
Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у лютому 2022 року в Україні.