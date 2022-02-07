День святителя Григорія Богослова: що категорично не можна робити

День Григорія Богослова: головні традиції та заборони свята / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Щороку 7 лютого православна церква вшановує пам'ять святителя Григорія Богослова. Цей день має цікаві традиції , а також накладає певні заборони на слова та поведінку людей. Важливо їх дотримуватися, щоб не спричинити неприємностей.

День святителя Григорія Богослова: народні традиції

Згідно з народним календарем, напередодні, 6 лютого, на день святої Ксенії Петербурзької, відзначалася півзимниця А тому від дня Григорія чекали на поворот до весни .

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Григор'єв день часто називали Григорій-весновказівник , тому що по погоді прагнули передбачити погоду не лише на найближчий час, а й на рік уперед.

Вважалося, що, який день на Григорія до полудня – такою буде перша половина наступної зими, а погода після обіду вкаже, якою буде друга половина майбутньої зими.

У день Григорія важливо робити безкорисливі добрі справи – люди вірили, що саме цього дня вони обов'язково повернуться до людини.

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Але мало просто зробити комусь добро – важливо зберегти його в таємниці, нікому не говорити і не хвалитися. Люди говорили так: " Господь і так усі добрі справи бачить ".

Святому Григорію Богослову люди молилися про дарування сили святої проповіді, про зміцнення віри та захист від хибних християнських вірувань, а також просили вказати правильний вихід зі складної ситуації.

День Григорія Богослова: що не можна робити

У це свято не можна стригти нігті та волосся .

. Також не можна плювати на землю , особливо перебуваючи в дорозі.

, особливо перебуваючи в дорозі. Важливо робити якнайбільше добрих справ, але категорично не можна цим хвалитися , інакше вони не зарахуються.

, інакше вони не зарахуються. Слід проявити акуратність у своїх висловлюваннях сьогодні, бо все сказане справджується.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у лютому 2022 року в Україні.