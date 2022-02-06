День удачі для творчих людей – гороскоп на завтра, 7 лютого, для всіх знаків Зодіаку

Тиждень починається з дня, що передує точній фазі Місяця – першої чверті. Цей день може бути нервовим. Але скромним, спокійним людям цього дня пощастить. Так вважають астрологи, які готують прогнози для "Сегодня".
Завтра можна шукати гроші, ви їх неодмінно знайдете. Хороший день, щоб подавати позов до суду, брати участь у судовому засіданні. Всі справи щодо нерухомості повинні принести успіх. А ще, корисно голодувати, очищати шлунок та кишечник. Але особливо добре завтра займатися творчістю, створювати та втілювати в життя щось нове, не схоже ні на що. Творчих людей чекає удача.
Прогнози для символів дуже індивідуальні. Тельці та Діви зараз сконцентровані та у них все вийде. У Овнів та Стрільців можуть бути проблеми через поспішність.
- Овни, не приймайте поспішних рішень, особливо пов'язаних із грошима.
- Тельці, у вас помітно покращає настрій. Відчуєте приплив сил.
- Близнюки можуть бути чимось здивовані та збентежені. Не бійтеся, дійте рішучіше.
- Ракам ухвалити відповідальне рішення допоможуть друзі. Чекайте на хороші новини.
- Леви думають, як втілити у життя свої оригінальні ідеї. Доведеться ґрунтовно попрацювати – але ви залишитеся задоволені результатом.
- Дівам на думку спадають думки про абстрактні речі. Загостриться допитливість. Має бути позитивне спілкування.
- Терези раптово зацікавляться якимсь бізнес-проектом, вигадають, як залучити гроші або куди їх вкласти.
- Скорпіони займатимуться сімейними справами або отримають запрошення на побачення. У роботі на вас чекає успіх.
- Стрільці ризикують втратити багато часу. Вас займатимуть домашні справи.
- Козероги встигнуть усі, що собі напланували. День пов'язаний із візитами гостей, а також розвагами.
- Водолії багато часу проведуть удома, у родинному колі. Ймовірно, спілкування з батьками.
- Риби буду займатися плануванням. Можете вирушити в невелику подорож або на прогулянку.