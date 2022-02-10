Гороскоп до Дня Валентина – ідеї подарунків для всіх знаків Зодіаку

Наближається свято закоханих – 14 лютого. Цей день – чудова нагода, щоб зблизитися з симпатичною вам людиною. Наприклад, зближення можна розпочати з подарунка до дня закоханих. Начебто ні до чого не зобов'язує – і водночас промовистий знак уваги. Але як вибрати подарунок, якщо ви мало знаєте про інтереси та переваги того, хто вам сподобався?
Все очевидно! Дізнайтесь, хто він за гороскопом.
Овен (21 березня – 20 квітня)
Ідеї подарунків для Овнів. Овни ведуть активний спосіб життя, займаються спортом, азартні. Метал Овнів – залізо, тому залізні речі у подарунок – гарна ідея. Сплави заліза теж годяться.
- Набір столових приборів.
- Мультитул (знаєте, що це таке? – якщо ні, посилання веде на однойменний запит в Google.
- Гантелі – у спортмагазинах є прикольні гантелі для дівчаток.
- Машинка для стрижки волосся або бритва, у тому числі, наприклад, електробритва для догляду за бровами.
- Монопод для селфі.
Телець (21 квітня – 21 травня)
Ідеї подарунків для Тельців. Тільці консерватори люблять добротні, ґрунтовні речі. Тільці оцінять усе, що пов'язане із затишком, природою та корисно у побуті.
- Набір для пікніка.
- Келихи та інші аксесуари для пива Тільці люблять цей напій. Є шолом для пива.
- Гарний шарф – горло у Тельців вразливе місце.
- Лампа-закладка для книги, тримач для планшетного ПК. Цей знак любить читати.
- Незвичайні кухонні гаджети – шнековий соковитискач, дегідратор, маслопрес.
Близнюки (22 травня – 21 червня)
Ідеї подарунків для Близнюків. Подарунок для Близнюків має бути мінімалістичним та якісним. Наприклад, навушники AirPods підійдуть. Близнюки люблять читати, мандрувати, спілкуватися.
- Набір для глінтвейну.
- Постер про улюблений фільм або книгу – підкресліть, що смаки та захоплення Близнюка вам зрозумілі.
- Терраріум \ ікосадер – стильний атрибут для любителів природи та мінімалізму.
- Подушка в дорогу з масаж.
- Міні-принтер для друку фото зі смартфона.
Рак (22 червня – 22 липня)
Ідеї подарунків для Раків. Подарунок повинен бути пов'язаний з таємницею, минулим або він повинен додати затишок у будинку.
- Проектор зоряного неба.
- Плед чи подушка, у тому числі з написами.
- Світлодіодні свічки можна регулювати яскравість і відтінок. Є навіть ароматизовані.
- Кристали: можна знайти набори кристалів, які прикрашають інтер'єр та, як вважається, впливають на атмосферу в будинку. Наприклад, рожевий кварц пробуджує доброту і заспокоює, флюорит пробуджує бажання творити, і місячний камінь – покровитель Раків повинен бути в наборі.
- Браслет, намисто, ланцюжок на шию. Ракам подобається таке.
Лев (23 липня – 21 серпня)
Ідеї подарунків для Львова. Леви більше за інших люблять дорогі подарунки. Їм добре дарувати золото. Якщо хочете заощадити, подарунок для Львова має бути видатним.
- Лев – знак, якому найбільше подобаються набори. Наприклад, набір делікатесів або набір для догляду за бородою. Зрозуміло, набори мають бути незвичайними.
- Пістолет для стрілянини грошима – жартівливий подарунок для людини, у якої вже все є.
- Холдер для документів, гаманець, клатч.
- Лампа із гімалайської солі. Сіль – речовина, пов'язана з Сонцем, а воно впливає на Левів.
- Світловий будильник, який на світанку горить яскравіше, ближче до півночі тьмяніє.
Діва (22 серпня – 23 вересня)
Ідеї подарунків для Дів. Подарунки для дому або роботи в офісі, корисні господарські речі, такі як пилосос-робот, обов'язково порадують Дів.
- Екокубіки – модний подарунок. Усередині рослина, наприклад, лаванда чи гранат, яку треба виростити.
- Варіант на ту ж тему – кулінарні трави в горщиках, які можна вирощувати на вікні на кухні (базилик, м'ята, орегано тощо)
- Фотоапарат – у Дів завжди лежить душа до фотографій і вони консервативні. Не довіряють камері на мобільному.
- Чай – підійдуть найнезвичайніші композиції, наприклад, суниця з перцем. Найкраще на основі чорного чаю.
- Крафтовий блокнот для рецептів.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Ідеї подарунків для Терезів. У Терезів витончений смак, тому подарунок їм вибрати непросто. Рекомендуються оригінальні та красиві речі. Також підходять жартівливі подарунки – почуття гумору у Терезів, що треба.
- Піали з кокосової шкаралупи.
- Танцювальний килимок, на якому змінюється підсвічування.
- Магічна куля-провісник: допомагає приймати рішення.
- Крафтовий альбом у гарній обкладинці, куди потім можна вклеювати фотки та робити записи. Наприклад, "Книга закоханих".
- Гарний текстиль для дому, наприклад, комплект постільної білизни незвичайного забарвлення, ще краще – з еко-матеріалів.
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Ідеї подарунків для Скорпіонів. Для подарунка підходять таємничі, надійні речі, що розпалюють уяву. Або пов'язані з водою.
- Неокуб – 216 намагнічених кульок, що котяться один до одного і утворюють куб. Скорпіон – знак магнетизму, його захопить цей сувенір.
- USB-флешка з доступом по паролю: Скорпіони ретельніше за інших оберігають свої секрети.
- Пало Санто – священне дерево індіанців. Його підпалюють, щоб очистити приміщення від поганих думок. Дим має приємний солодкуватий аромат.
- Насадка для душу з LED-підсвічуванням.
- Тибетська співає чаша або китайські дзвіночки на люстру.
Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Ідеї подарунків для Стрільців. Гарні подарунки, пов'язані з вогнем, подорожами та розширюють світогляд.
- Накидка на крісло з підігрівом від usb (для авто або робочого місця).
- Оригінальний чайник, наприклад, із прозорого скла. Можна подарувати разом із шоколадом та екзотичним чаєм, краще зеленим.
- Все для читання – книжки, настільні лампи, колекції книжок на флешці. А також все, що подобається кіноману, включаючи постери та журнали. Або книги про кіно, наприклад, Пітер Біскінд – "Безпечні їздяки, скажені бики".
- Карта світу, де можна зафарбовувати країни, де ти вже побував. Термос, ланчбокс, термосумки.
- Міцний добрий алкоголь, наприклад, віскі або ром – Стрільці оцінять.
Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Ідеї подарунків для Козерогів. Це знак працьовитих людей, тому вони найбільше оцінять подарунки, пов'язані з комфортом на робочому місці та часом, який витрачається на кар'єру.
- Велика кнопка ENTER, за якою можна бити кулаком – антистрес.
- Вічний календар – сувенір саме для Козерогів, оскільки цей знак містично пов'язаний із плином часу.
- Міні-холодильник із живленням від USB. Туди залізе пляшка мінералки. Або чашка-мішалка з вентилятором (побачили на Розетці) або чашка, на якій малюнок змінюється в залежності від температури напою.
- Затишний зимовий одяг або аксесуари з красивими візерунками – рукавиці, светр, шкарпетки з оленями. Не тільки тому, що зараз лютий, а ще й тому, що Козеріг – найзимовіший із знаків Зодіаку.
- Перекидний годинник – виглядає дуже ефектно.
Водолій (21 січня – 19 лютого)
Ідеї подарунків для Водоліїв. Даруйте все передове і технологічне, а також те, що пов'язано зі здоровим способом життя і подорожами.
- Набір для йоги.
- Незвичайна, навіть екстравагантна прикраса, наприклад, кулон із живою рослиною всередині. Знайти за запитом living plant jewelry.
- Портативна акустика – зараз можна знайти невелику колонку з дуже гарним звуком.
- Рюкзак з павербанком та роз'ємами для мобільного.
- Натуральна косметика, наприклад, lush або andalou.
Риби (20 лютого – 20 березня)
Ідеї подарунків для риб. Подарунки для риб повинні бути пов'язані з тишею, таємницею, музикою, медитацією. І з водою – Риби – водний знак.
- Гідролат – квіткова вода, яка відновлює сили.
- Плейлист для айфона – подарунок, який здивує і взагалі нічого не варте.
- Нічник у вигляді кита чи риби.
- Баночка з прогнозами на кожен день року
- Зволожувач повітря – незвичайно та корисно.