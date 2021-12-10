Гороскоп на 11 грудня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 11 грудня 2021 року. Цей день принесе почуття всепрощення та розслаблення, що повністю відповідає настрою для вихідного.

Гороскоп на 11 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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У вас законний вихідний, тому відключайте телефон, інакше хтось із колег може запросто зіпсувати вам день. Краще зверніть свій погляд у бік особистого життя – воно, схоже, налагоджується так, як вам хочеться.

Гороскоп на 11 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Ваш вільний час дорожчий за чиїсь навіжені ідеї. Якщо ви впевнені в тому, що витівка безглузда, навіть не починайте її. Усьому свій час, тож не підганяйте події, а просто насолоджуйтесь сьогоднішнім днем.

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Гороскоп на 11 грудня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Не поспішайте оцінювати те, що відбувається – ситуація, що виникла, насправді може виявитися чиїмось невдалим жартом. Присвятіть цей день собі. Вам потрібно відпочити і запастись енергією – скоро її знадобиться багато.

Гороскоп на 11 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Стережіться геніальних ідей, особливо чужих. Зі своїми ще реально якось розібратися, а все інше може зіпсувати вам день. Рідня уважно стежить за вашими діями – порадуйте їх своєю увагою.

Гороскоп на 11 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Не вступайте в угоду із власною совістю, грайте чесно – тоді і приз буде вам на радість. Докладіть максимум зусиль для того, щоб ваш настрій був чудовим. Від цього залежить погода у сім'ї.

Гороскоп на 11 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Ви взяли дуже високий темп, і не можете розрахувати власні сили так, щоб їх вистачило до кінця вихідного дня. Вам корисно просто відпочити, побути наодинці з собою і раніше лягти спати.

Гороскоп на 11 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

На вас чекає безліч сюрпризів. Готуватися до них марно, оскільки ви навіть не знаєте, з якої вони сфери. "Не спробуєш – не дізнаєшся" – такий девіз цього дня. Тільки майте на увазі, що пробувати можна далеко не все.

Гороскоп на 11 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Ви зможете робити все, що хочеться. Користуйтеся кожним вдалим моментом – їх буде більш ніж достатньо. Не щодня доля буває така уважна до вас. Але це чомусь швидко набридає.

Гороскоп на 11 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Зберіть сім'ю, запросіть друзів, приготуйте оригінальний обід або здивуйте близьких приємними сюрпризами. Усвідомлення власної незамінності грітиме вам душу протягом дня. Що іще потрібне людині для щастя?

Гороскоп на 11 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Ви виділятиметеся на тлі загальної маси людей. І навіть не намагайтеся сховати кудись власну індивідуальність. Краще застосувати її практично, наприклад, завести нове цікаве знайомство.

Гороскоп на 11 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Не треба кудись переміщатися цього дня, ваша оселя – ваша фортеця. Не всі цілі та бажання будуть підвладні вам і досяжні. Проте ви отримаєте заряд позитивної енергії, що вже зовсім непогано.

Гороскоп на 11 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Заплануйте цього дня щось розважальне, а ось усі робочі питання відкладіть до понеділка. Це не найкращий час для роздумів. Просто розслабтеся у колі друзів та близьких.

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