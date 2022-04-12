Гороскоп на 12 квітня для всіх знаків зодіаку: цього дня протипоказаний егоїзм

Гороскоп на сьогодні / Фото: Pixabay, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Прийдешній вівторок, 12 квітня , можна назвати днем прояву милосердя. Цю місячну добу дуже корисно присвятити проблемам інших людей, благодійності, волонтерській роботі – ваша турбота та доброта повернеться до вас сторицею.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 12 квітня для Овнів: у вас прокинеться дух змагання, завдяки якому вам раптом із новою силою захочеться працювати. Але якщо швидкість заважає якості, то краще подумайте, чи потрібно вам когось обігнати.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 12 квітня для Тельців: сьогодні ви зможете досягти чогось зовсім надзвичайного. Ось тільки не потрібно висувати підвищені вимоги до себе та бути надмірно самокритичними.

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Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 12 квітня для Близнят: навіть якщо ви сьогодні потрапите у не зовсім приємну ситуацію, це зіграє вам на руку. Використовуйте вдалий момент, щоб поправити своє матеріальне становище.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 12 квітня для Раків: нічого неможливого немає – ви це зрозумієте сьогодні. Але, звичайно, треба докласти хоч якихось зусиль. Ви багато чого зможете досягти, якщо віритимете в себе.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 12 квітня для Лева: у вас з'являться заздрісники, але вам не варто звертати на них уваги. Або вибирайте: якщо ви витратите час на боротьбу із ними, то не встигнете закінчити більш важливу справу.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 12 квітня для Дів: на вас чекає розчарування, тому що у відповідь на свої найкращі пропозиції ви можете почути не надто приємні відгуки. Поставтеся до цього філософськи і не засмучуйтесь – люди різні.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 12 квітня для Терезів: цей день буде метушливим, порожнім та не надто вдалим. Але вечір компенсує всі неприємності – ви будете так захоплені, що не помітите, як швидко сплине час.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 12 квітня для Скорпіонів: з таким запасом енергії, як у вас сьогодні, можна і гори згорнути, і річки назад повернути. Загалом, робіть, як вважаєте за потрібне, але не залишайте нічого на потім.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 12 квітня для Стрільців: кожну пропозицію, яку ви отримаєте сьогодні, потрібно детально вивчити. Не всі вони виявляться порожніми, але в деяких за гарною обгорткою криється таємний сенс.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 12 квітня для Козерогів: сьогоднішній день може стати стартом нового і цікавого етапу у вашому житті. А почнеться він із втілення нездійсненних, на перший погляд, мрій та планів.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 12 квітня для Водоліїв: постарайтеся відновити старі знайомства та контакти, які вважали давно втраченими. Ці люди можуть вам незабаром знадобитися – не втрачайте їх більше.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 12 квітня для Риб: ваші рішення сьогодні будуть непередбачуваними навіть для вас самих. А тому краще не робити жодних важливих справ та доленосних рішень. Краще займіться звичайною текучкою.

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