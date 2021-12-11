Гороскоп на 12 грудня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 12 грудня 2021 року. Намагайтеся не піддатися на спокуси, якими буде наповнений день, і тоді ваш вихідний пройде чудово.

Гороскоп на 12 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Налаштуйтеся на позитив, щоб не бути надто вразливими, і тоді ситуація зміниться на краще. І не кидаєтеся в крайності через бажання краще проявити себе, щоб це не позначилося на стосунках із близькими.

Гороскоп на 12 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Ваші переживання абсолютно безпідставні, і ви самі це побачите. Можете сміливо починати задуману справу – ви з нею впораєтеся. День чудово підходить для розваг, які не потребують особливих зусиль та енергії.

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Гороскоп на 12 грудня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

На вас чекає чудовий у всіх сенсах вихідний – просто відпочивайте. Не поспішайте остаточно висловлювати власну думку, тому що вона може змінитись кілька разів протягом дня.

Гороскоп на 12 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Усі зміни будуть лише на користь. Тому подумайте гарненько, що саме ви хочете покращити, беріться за справу, і у вас все вийде. Ви перебуватимете у чудовій формі та настрої.

Гороскоп на 12 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Ваші амбіції просуватимуть вас уперед. Ви заслужили на компліменти, тож не думайте відмахуватися від них. А якщо будете продовжувати в тому ж дусі, то отримаєте визнання та овації, але краще зробити паузу.

Гороскоп на 12 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Навіть якщо цього дня щось вийде не так, як ви собі уявляли, це не привід для засмучування. Змініть платівку і спробуйте реалізувати себе у чомусь іншому. Тим більше, на вас чекає підтримка.

Гороскоп на 12 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Ніщо не має завадити виконанню ваших бажань. Але це не означає, що вони втіляться самі собою – вам доведеться докласти зусиль. Ось тільки часу на впровадження всіх ваших планів буде замало.

Гороскоп на 12 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Ви можете дозволити собі трохи відступити від загальноприйнятих норм поведінки. Ваші оточуючі надто настирливі – якщо не хочете зіпсувати з ними стосунки, краще сховайтеся на певний час.

Гороскоп на 12 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Привітний прийом вам забезпечений, куди б ви не прийшли. Але не варто надто розраховувати на підтримку оточуючих. Коли йдеться про гроші, важливо думати та зважувати всі обставини.

Гороскоп на 12 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Продумайте заздалегідь, як ви хочете провести цей день. У вас накопичилося стільки енергії, що її терміново потрібно кудись витратити. Будьте обережні – вам можуть нагадати ваші слова та попросити відповідати.

Гороскоп на 12 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Ви будете схильні впадати в крайнощі, тому можете трохи відійти від реальності. Але якщо хочете ризикнути, то цього дня ви можете собі це дозволити. Тільки потім не дивуйтеся тому, куди вас занесло.

Гороскоп на 12 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Іноді краще промовчати, ніж проговоритись, а тим більше видати чужу таємницю. Успіх супроводжуватиме вас доти, доки ви самі його не відштовхнете. Набирайтеся вражень, емоцій та сил на тиждень уперед.

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