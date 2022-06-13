Гороскоп на 13 червня для всіх знаків зодіаку: день спокус

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

У понеділок, 13 червня , настає непростий день спокус, коли людям складно опиратися своїм заповітним бажанням. Астрологи радять цю місячну добу постаратися тримати свої емоції під контролем.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 13 червня для Овнів: сьогоднішній день зовсім не підходить для тривалих поїздок. Постарайтеся не віддалятися від важливих для вас людей – як у сім'ї, так і в бізнесі. Проявіть обережність із технікою.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 13 червня для Тельців: цей день пройде вдало, хоча можливе відхилення від планів. На вас чекає зустріч із людиною з минулого, яка воскресить колишні спогади та давно минулі події.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 13 червня для Близнят: хоч як би не було важко це зробити, але головна порада Близнятам – менше говорити і тримати язик за зубами. Вам нема про що спілкуватися з конфліктними людьми.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 13 червня для Раків: постарайтеся відвернути увагу від нагальних справ і присвятити більше часу творчому розвитку. Це принесе користь, причому не лише вам. Дослухайтеся сигналів організму.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 13 червня для Лева: сьогодні вам буде корисно не замикатися в собі, а більше спілкуватися з людьми. Так ви зможете подолати нудьгу, що насувається. А ще побалуйте себе чимось смачним.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 13 червня для Дів: сьогодні настає сприятливий період для оновлення та перезавантаження у багатьох галузях – у роботі, стосунках, або просто досить зробити перестановку в домі.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 13 червня для Терезів: зірки попереджають, що ваші сімейні проблеми вам доведеться вирішувати терміново – часу дуже мало. Отже, перегляньте свої життєві пріоритети.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 13 червня для Скорпіонів: сьогодні важливо прислухатися до потреб вашого партнера – дається взнаки загальна втома. Фінансові надходження корисно направити на розвиток бізнесу.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 13 червня для Стрільців: незважаючи на те що вам доведеться з головою поринути у вирішення певних питань та клопоти, ви залишитеся задоволені результатом. Не давайте приводу для ревнощів.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 13 червня для Козорогів: щоб уберегтися від фінансового краху та не влазити в борги, вам доведеться включити режим економії. Намагайтеся поберегти нерви та менше вникати в новини та політику.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 13 червня для Водоліїв: ви можете постраждати через неправильні дії колег. Ваше роздратування через це може розвинутись у серйозний конфлікт, але це зовсім не те, що вам потрібно.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 13 червня для Риб: сьогодні ви заслужили нагороду, тож можете побалувати себе. Чого б вам хотілося? Бажання мають здійснюватися, хоча б інколи. Головне – не захоплюйтесь алкоголем.

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які розбагатіють на тижні 13-19 червня. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.