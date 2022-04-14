Гороскоп на 14 квітня для всіх знаків зодіаку: день фортуни

Гороскоп на сьогодні / Фото: Pixabay, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Прийдешній четвер, 14 квітня , для багатьох знаків зодіаку вважається днем фортуни та удачі. Цієї місячної доби можна вірити у виконання бажань, а все задумане може збутися.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 14 квітня для Овнів: для того, щоб у майбутньому вам не довелося надто дорого розплачуватися, вже сьогодні ви можете підготувати ґрунт і надати невеликі знаки уваги важливим для вас людям – це зарахується.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 14 квітня для Тельців: сьогодні ніхто не стане сперечатися, що ви людина унікальна у всіх відношеннях. Ви можете цим пишатися, але не забувайте, що така увага ненадовго, і завтра все закінчиться.

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Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 14 квітня для Близнят: цього дня у вас буде відповідальна місія – не допустити витоку інформації. А це зовсім непросто у такий час. Намагайтеся правильно нею скористатися.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 14 квітня для Раків: вам ще далеко до межі своїх можливостей. Ви ж знаєте, що здатні набагато більше. Використовуйте цю обставину у корисливих цілях – і тоді ви не помилитеся.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 14 квітня для Лева: займаючись вирішенням особистих справ, ви досягнете багато чого у цьому напрямку. Також день обіцяє бути вдалим у фінансовому сенсі. Ви знайдете там, де інші ризикують втратити.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 14 квітня для Дів: замість важливих справ краще займіться кулінарними експериментами – це буде оптимальне рішення на сьогодні. І енергію розтратите, і цілком можливо, відкриєте новий рецепт.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 14 квітня для Терезів: сьогодні ви матимете велику довіру оточуючих. Але не варто використовувати у своїх цілях інформацію, яку ви від них отримаєте, – користі від цього не буде.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 14 квітня для Скорпіонів: ви отримаєте статус людини-загадки. Багато людей не зможуть зрозуміти, чого ви хочете насправді, а догодити вам і буде непросто. Навіть близькі із цим не впораються.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 14 квітня для Стрільців: якщо ви сьогодні чимось пожертвуєте, то в майбутньому ваша щедрість повернеться до вас за принципом бумерангу. Щоправда, для цього доведеться трохи почекати, але ж ви й не поспішаєте.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 14 квітня для Козорогів: не проґавте свій шанс повернути собі колись здані позиції. Будьте готові до будь-якого повороту подій. Ризики можуть бути виправданими, але не забувайте вмикати голову.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 14 квітня для Водоліїв: на жаль, одного вашого бажання сьогодні буде явно недостатньо для того, щоб події розвивалися за потрібним сценарієм. Доведеться ще докласти певних зусиль.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 14 квітня для Риб: ви ж знаєте, що отримати все й одразу – практично неможливо. Отже спочатку виберіть пріоритетний напрямок. А вже потім починайте його старанно опрацьовувати.

Раніше ми розповідали, у яких знаків зодіаку кардинально зміниться життя у квітні-2022.