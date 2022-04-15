Гороскоп на 15 квітня для всіх знаків зодіаку: день сповнений спокус

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Місячний день, який прийде у п'ятницю, 15 квітня , можна назвати суперечливим періодом, сповненим спокус. На думку астрологів, у такі дні люди погано контролюють свої бажання і слабкості. І ви самі зможете в цьому переконатись, тільки бережіть себе.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 15 квітня для Овнів: наступного дня на вас чекають цікаві та несподівані події. Хоча звичайно, на це було б цікавіше подивитися збоку, а ось втручатися у перебіг дій не варто.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 15 квітня для Тельців: сьогодні ви на певний час зможете забути про всі свої турботи. А все тому, що на вас чекає набагато цікавіше заняття, тож про них ніколи буде згадувати.

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Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 15 квітня для Близнят: якщо ви надумаєте когось виховувати чи повчати, робіть це дуже обережно. Ви можете отримати несхвалення через своє зарозуміле ставлення до людей.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 15 квітня для Раків: краще не затівайте першими суперечку, а постарайтеся дотримуватися оборонної тактики. Дочекайтеся, доки ваш опонент не почне сам собі суперечити.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 15 квітня для Лева: у вашій ситуації відсутність будь-яких новин – вже сама по собі хороша новина. Подумайте, чи дійсно вам настільки необхідні зміни або все ж таки краще без них.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 15 квітня для Дів: якщо ви зуміли загнати самі себе в кут, то подумайте, яким чином ви можете себе звідти витягнути. Можливо, варто звернути на себе увагу, щоб вас почули та допомогли.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 15 квітня для Терезів: рідні та близькі, а також колеги і навіть малознайомі люди сьогодні чекатимуть на вашу увагу. Вам доведеться комусь із них відмовити, але постарайтеся хоча би проявити тактовність.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 15 квітня для Скорпіонів: ви будете збентеженими. Вам слід знайти невидиму точку розуміння та рівноваги між особистими почуттями та стосунками з оточуючими людьми.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 15 квітня для Стрільців: ваша незвичайна поведінка чи висловлювання можуть зіграти проти вас. Спробуйте застосувати якийсь відволікаючий маневр, але при цьому не відмовляйтеся від своїх цілей.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 15 квітня для Козорогів: ви можете налаштуватися на романтичне проведення часу. Ваш партнер сьогодні намагатиметься вам догодити. Це, звісно, вас порадує. Але й ви не сидіть без діла.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 15 квітня для Водоліїв: не засмучуйтесь, якщо ваші ідеї нікому не сподобаються. Значить, їм іще не настав час, і люди просто не готові сприймати ваш креатив. Відкладіть свої плани до найкращих часів.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 15 квітня для Риб: сьогодні ви легко зможете передбачити подальший перебіг подій, оскільки спрацює ефект дежавю – щось подібне з вами вже траплялося. Вам залишається діяти за аналогією.

Раніше ми розповідали, у яких знаків зодіаку кардинально зміниться життя у квітні-2022.