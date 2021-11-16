Гороскоп на 17 листопада для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 17 листопада 2021 року. На представників багатьох знаків зодіаку чекає вдалий день, коли все задумане виходить, а багато бажань справджується.

Гороскоп на 17 листопада для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Оточуючі дивуватимуться, звідки у вас беруться сили. Можливо, час зайнятися вирішенням своїх справ, бо їх накопичилося вже багато. Подумайте про майбутнє. Будьте готові до можливого розіграшу.

Гороскоп на 17 листопада для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Вдалий день для того, щоб засукати рукави і кинутися на чергову ділянку роботи. Можливо, ви зможете довести розпочате до логічного завершення. Доведеться докласти зусиль, щоб розпізнати маніпуляторів.

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Гороскоп на 17 листопада для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Вашу проблему можна вирішити. Не варто отруювати собі життя порожніми переживаннями, бо знайдеться реальний привід для засмучення. Залишилося вибрати потрібний напрямок, і справа піде сама.

Гороскоп на 17 листопада для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Цей день здасться вам дуже довгим. Не треба звалювати на плечі всю роботу. Дозвольте взяти у ній участь іще комусь. Разом працювати веселіше і набагато швидше. Та й відпочивати, до речі, також.

Гороскоп на 17 листопада для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Якщо вас влаштовує те, що хтось вас використовує, продовжуйте так само, а якщо ні, то саме час припинити подібне ставлення. Ви знайдете відповідь на всі питання. Тож не бійтеся тих, хто вам їх ставить.

Гороскоп на 17 листопада для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Перша ідея, що виникла, навряд чи варта того, щоб про неї занадто дбали. У вас їх і так достатньо. Взаємні зобов'язання дозволять почуватися впевненіше. Тільки не звалюйте все на себе.

Гороскоп на 17 листопада для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Вам не позичати працьовитості, і це заразить оточуючих – у хорошому сенсі слова. Тримайте свої геніальні ідеї при собі. Велика ймовірність, що їх втілять у життя без вашого відома, згоди й участі.

Гороскоп на 17 листопада для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Краще змініть свою поведінку, доки ви не опинилися в дурному становищі. Спробуйте розібратися в ситуації якось інакше. Але однозначно не копайте іншому яму – ви точно потрапите у власну пастку.

Гороскоп на 17 листопада для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Вам варто уважніше поставитися до всіх подій, що відбуваються навколо вас. Принаймні одна з них може різко змінити ваше життя. Обмежте свої дії лише найнеобхіднішими.

Гороскоп на 17 листопада для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Цього дня ваші колеги проситимуть у вас поради. Доведеться підтримувати свій авторитет і включатися до спільної роботи – тільки запасіться терпінням. Поки ще зарано святкувати перемогу, але тішить, що ви на вірному шляху.

Гороскоп на 17 листопада для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Лише усвідомлення вдало завершеної справи зможе принести вам найвищий ступінь задоволення. А поки є час, працюйте. Займіться вирішенням найважливішого питання, і тоді день пройде недаремно.

Гороскоп на 17 листопада для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Поставтеся з розумінням до родичів та близьких людей. Від вас знадобиться увага та участь у вирішенні їхніх проблем. Ось тільки не заглиблюйтеся в моралі – краще допоможіть їм матеріально.

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