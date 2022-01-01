Гороскоп на 2 січня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні
Астрологи дали прогноз на 2 січня 2022 року. Новорічні свята продовжуються, і день багато в чому сприяє цьому. Корисно поринути у планування нових справ.
Гороскоп на 2 січня для Овна
Якщо ви не сидітимете без діла, удача точно опиниться на вашому боці. І не чекайте на подарунки від долі – беріть їх самі, а також обдаровуйте оточуючих, і буде всім щастя. І це не лише матеріальні блага.
Гороскоп на 2 січня для Тельця
Самотність буде не найбажанішим станом для вас цього дня, тому, якщо у вас з'явиться можливість її уникнути – постарайтеся цим скористатися. Ви будете цікавим співрозмовником.
Гороскоп на 2 січня для Близнят
Для вас найголовнішим на цей вихідний буде комфорт. Без нього ви не зможете плідно відпочити і набратися вражень та сил на наступний тиждень. А він обіцяє бути дуже ненудним.
Гороскоп на 2 січня для Рака
У вас з'явиться шанс, що прибуток покриє нещодавні витрати з лишком. Але обачність не завадить: роблячи крок, перевіряйте, куди ви ставите ногу. І, звичайно ж, не варто заходити надто далеко.
Гороскоп на 2 січня для Лева
Вам краще погоджуватися з усіма, навіть якщо ви вважаєте це неправильним. Так ви тільки виграєте, причому гра коштує свічок. А опоненти навіть стануть на певний час вашими союзниками.
Гороскоп на 2 січня для Діви
Побалуйте себе – ви на це заслужили. Не заощаджуйте на собі і своїх слабкостях. До речі, найбільше задоволення принесуть смачна їжа та напої. У вас іще щось залишилося з новорічних свят?
Гороскоп на 2 січня для Терезів
Поставте фільтр на погані новини та насолоджуйтесь відпочинком. Вас спробують відвернути від цього процесу – не піддавайтесь на такі провокації. Навпаки, ви самі здатні втягнути людей у ритм вихідного дня.
Гороскоп на 2 січня для Скорпіона
Чудовий день для походу у гості до друзів та родичів, яких ви давно не бачили. Вони дуже чекають на цю зустріч, та й вам корисно розвіятися. Не забудьте прихопити із собою подарунки.
Гороскоп на 2 січня для Стрільця
Швидше за все, фінансові питання вирішаться в одну мить і на вашу користь. Але вони не будуть пріоритетними у цей день. Для вас набагато важливіше і цікавіше, як розвиватимуться справи сердечні.
Гороскоп на 2 січня для Козорога
Якщо у вас запланований якийсь публічний виступ чи серйозна розмова, відкладіть її або попросіть іншого замінити вас. Мабуть, вам буде складно висловлювати свої думки або вас не так зрозуміють.
Гороскоп на 2 січня для Водолія
Уникайте людей, які користуються вашою безвідмовністю, оскільки ви ризикуєте у вихідний виконувати чужу роботу. Погодьтеся, це нудно, особливо коли всі навколо продовжують святкувати.
Гороскоп на 2 січня
Фізична праця сьогодні явно не для вас. Натомість у цей день корисно зайнятися побудовою планів на майбутнє. У вас це чудово вийде, а бажання можуть виконатися вже дуже скоро.
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