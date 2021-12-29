Козоріг / Фото: Колаж: Сьогодні

Що буде у новому році 2022 року у представників знака Козоріг? Які несподіванки приготував Чорний Водяний Тигр у найголовніших сферах життя – роботі, бізнесі, грошах, любові, сім'ї та здоров'ї? Де потрібно буде докласти зусиль для досягнення поставленої мети, коли важливо зайнятися собою, а в чому ви досягнете успіху в 2022 році? Читайте детальний гороскоп на 2022 рік для знака зодіаку Козоріг .

Гороскоп на 2022 рік для знака Козоріг: робота і кар'єра

У Козорогів у 2022 році бізнес процвітатиме, особливо у сфері торгівлі. Якщо ви відчуваєте прогалину в специфічних знаннях, її варто якнайшвидше заповнити. Майте на увазі, що це гарний рік для прояву самостійності , а ось робота в колективі буде менш ефективною. Також не варто довіряти першому зустрічному, тому що, швидше за все, вас захочуть обдурити з метою наживи.

Реклама

Гороскоп на 2022 рік для знака Козоріг: гроші та фінанси

У 2022 році у Козорогів відкриється приваблива перспектива фінансового зльоту. Успішність вашої справи безпосередньо відбивається на банківських рахунках. Не скупіться на власну самоосвіту – це буде найвдалішим капіталовкладенням . Також не забувайте про подарунки коханим, щоби хоч частково компенсувати свою споконвічну зайнятість.

Гороскоп на 2022 рік для знака Козоріг: любов і стосунки

Увага Козорогов у 2022 році із чуттєвої сфери перескочить у матеріальну. Тигр не позбавлений амбіцій і підтримає прагнення забезпечити сім'ю . Ось тільки ініціатива вашого партнера на тему збагачення обернеться проти нього: ви помітно охолонете в ліжку, зате по вуха зариєтеся в роботі. Побережіться: так недовго докотитися до крайнощів і до розриву стосунків.

Гороскоп на 2022 рік для знака Козоріг: здоров'я і харчування

Козорогам не варто бути надто самовпевненими і в питаннях власного здоров'я покладатися на везіння – це вам не бізнес. Якщо ваш організм працює в екстремальних для нього умовах, часто перенапружується та недосипає , то й відновлюватись він повинен якісно – харчуванням та сном. Інакше вам не уникнути виснаження. Також будьте обережнішими з фізичними навантаженнями.

Реклама

Гороскоп на 2022 рік для знака Козоріг: відпочинок та подорожі

Робота та гроші – це добре, але при цьому Козорогам у 2022 році у жодному разі не можна ігнорувати відпочинок. Оптимальним варіантом релаксу буде спільне проведення часу зі своєю другою половинкою. Влаштовуйте сімейні посиденьки вечорами, а у вихідні робіть вилазки. Головним і довгоочікуваним пунктом у ваших планах має стати спільна відпустка .

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.