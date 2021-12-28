Стрілець / Фото: Колаж: Сьогодні

Наближається Новий рік 2022, що прийде під знаком Чорного Водяного Тигра. Як цей сильний, потужний і шляхетний східний символ вплине на життя Стрільців? Чого чекати представникам цього знака в основних сферах життя – кар'єрі, відпочинку, здоров'ї, фінансах та любові? Дізнайтесь детальний гороскоп на весь 2022 рік для знака зодіаку Стрілець .

Гороскоп на 2022 рік для знака Стрілець: робота і кар'єра

У Стрільців у якийсь момент виникне проблема вибору. У 2022 році буде доволі багато перспективних пропозицій і вакансій, які вам сподобаються рівною мірою. Доведеться чимось жертвувати, від чогось відмовлятися. Але не бійтеся ризикувати – без цікавої справи Тигр вас точно не залишить. У прагненні заробляти не забувайте про відпочинок – без накопичених сил ви не впораєтеся.

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Гороскоп на 2022 рік для знака Стрілець: гроші і фінанси

У 2022 році тільки активних, діяльних та безстрашних Стрільців Тигр усіляко підтримуватиме у фінансовому сенсі. На вас посипляться цікаві пропозиції з пристойними гонорарами, тож ви зможете навіть вибирати з усіх варіантів, що найбільше сподобалися. Отримані кошти витратьте з розумом і задоволенням – ви й самі знаєте, чого б вам найбільше хотілося .

Гороскоп на 2022 рік для знака Стрілець: любов і стосунки

Стрільцям 2022 рік Тигра подарує в цілому благополучний і гармонійний розвиток стосунків у любовній сфері. Зрозуміло, вам не уникнути рутинних розбирань із партнером – куди ж без них. Але за ними обов'язково будуть душевні розмови і довгоочікуване примирення . А на самотніх представників знака чекає багатообіцяюче знайомство, яке переросте у почуття.

Гороскоп на 2022 рік для знака Стрілець: здоров'я і харчування

Головний девіз для Стрільців у 2022 році – розумно відпочивати, активно займатися профілактикою здоров'я і не запускати навіть мінімальної підозри на проблеми. Тоді весь рік самопочуття буде в порядку. Зірки радять також не пускати на самоплив режим харчування, не їсти поспіхом, на ходу і будь-що. Ви – це те, що ви їсте, тож пам'ятаєте про це, налягаючи на булочки або фастфуд.

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Гороскоп на 2022 рік для знака Стрілець: відпочинок та подорожі

Як би Стрільці не любили яскраві враження, соціум і спілкування, все це у певний момент може вам набриднути. Ви і самі відчуєте, коли час зробити перезавантаження і просто від усього відпочити . Можна навіть на певний час відключитися від світу, аж до соцмереж та телефонів. Природа, свіже повітря і усамітнення – ось ваш якісний релакс. А світ нехай трохи почекає.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.