Гороскоп на 21 квітня для всіх знаків зодіаку: день духовного очищення

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Прийдешній день, 21 квітня , крім того, що це Чистий четвер за церковним календарем, ще й день духовного зростання та очищення, згідно з місячним календарем. Астрологи вважають, що цієї місячної доби людина здатна впоратися з будь-якими завданнями, і їй все під силу.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 21 квітня для Овнів: сьогодні добре піде навчання, тож пориньте у якийсь корисний тренінг або почитайте пізнавальну літературу. Вам надійде пропозиція про вигідну співпрацю.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 21 квітня для Тельців: день буде непередбачуваним та травмонебезпечним – тому проявіть підвищену акуратність, особливо користуючись побутовою технікою. Обставини дня не залежать від вашого бажання.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 21 квітня для Близнят: на вас посипляться несподівані проблеми родичів, які доведеться вирішувати спільно, відклавши інші справи. Зосередьтеся на головному і не відволікайтеся.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 21 квітня для Раків: тримайте язик за зубами і ні з ким не діліться своїми планами. Також придішть у собі спалах ревнощів. Краще спробуйте поговорити з партнером на цікаві для вас теми.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 21 квітня для Лева: сьогодні буде багато розмов. Ви дізнаєтеся багато нового про вже звичні речі та людей. Можете розраховувати на підтримку перевірених людей – вони не підведуть у важливих питаннях.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 21 квітня для Дів: цей день провокує на з'ясування стосунків. Тільки від вашої проникливості залежатиме результат розмови. Ви господар свого часу – розпорядіться ним грамотно.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 21 квітня для Терезів: сьогодні будь-яке спілкування вас втомить, краще побудьте далеко від суєти та спроб вирішення складних питань. Не бійтеся змінюватися самі і не стримуйте оточуючих вас людей від змін.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 21 квітня для Скорпіонів: на вас чекає приємний у фінансовому аспекті день. На вас звалиться несподіваний прибуток, звідки ви, можливо, й не припускали. Можете зайнятися винятково улюбленими справами.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 21 квітня для Стрільців: день сприятливий для профілактики здоров'я, початку дієти, занять спортом чи лікувальною фізкультурою. Також це слушний період для нових корисних придбань.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 21 квітня для Козорогів: зірки радять відкласти сьогодні справи, з якими можна почекати, і присвятити час релаксу. Якщо вам складно порозумітися з оточуючими, проявіть красномовство.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 21 квітня для Водоліїв: суперечки сьогодні вирішаться і без вас, а ви можете просто поспостерігати за розвитком подій збоку. Вирішення робочого питання прийде несподівано – вас ніби осінить.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 21 квітня для Риб: перестановка меблів додасть вільного місця. Пам'ятайте, що конкуренти не сплять, тому проявляйте креативність у своїх робочих питаннях, щоб не пасти задніх.

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