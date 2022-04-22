Гороскоп на 22 квітня для всіх знаків зодіаку: ризикований день

Гороскоп на сьогодні / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, у п'ятницю 22 квітня , настає місячний день, що відрізняється своєю активністю і межує з ризиком. На думку астрологів, у такий період на перший план виходять сміливість, відвага та безрозсудна хоробрість.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 22 квітня для Овнів: не відмовляйте, якщо вас попросять про допомогу. Але при цьому не нав'язуйте свою думку, якщо вас не запрошують. Намагайтеся вчасно розпізнати сигнали, які посилає доля.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 22 квітня для Тельців: сьогодні ви пожинаєте плоди своєї минулої праці. Як ви працювали, так тепер і будете винагороджені. Цього дня ви можете розраховувати на приємний грошовий бонус.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 22 квітня для Близнят: день сприятливий для вирішення давніх і відкладених питань. Все пройде добре. Не чекайте на подарунки від долі, а влаштовуйте їх самі собі, а також рідним та близьким.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 22 квітня для Раків: якщо ви займетеся наведенням порядків у своїх речах, знайдете якийсь важливий документ, який вважали загубленим. Прислухайтеся, що сигналізує ваш організм.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 22 квітня для Лева: близькі зійдуться у серйозній суперечці, і ніхто не захоче поступатися. Але ви можете їх примирити. Проявіть щедрість – дарувати чи віддавати буває приємніше, ніж отримувати.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 22 квітня для Дів: ваша довірливість може спровокувати неприємності. Але все одно в цей день бажано вирішувати проблеми по мірі їхньої появи і не вигадувати собі нічого зайвого.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 22 квітня для Терезів: замкнене коло: як тільки ви виконаєте свої зобов'язання, на вас відразу впадуть нові. Спілкування з великою кількістю людей вам буде тягарем. Захочеться усамітнення.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 22 квітня для Скорпіонів: сьогодні буде суперечливий день. Зірки радять звернути увагу на дрібниці – з них складається загальна картина життя. Конфлікт, що розгорівся, закінчиться на вашу користь.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 22 квітня для Стрільців: не будьте егоїстичні, інакше залишитеся наодинці зі своїми проблемами. Більше часу приділіть близьким – разом ви здатні вирішити те, що не під силу самотужки.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 22 квітня для Козорогів: сьогодні до вас у руки потраплять якісь важливі документи і не відпустять вашої уваги до кінця дня. Зміни підуть на користь. Головне – не бійтеся експериментів.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 22 квітня для Водоліїв: як би не затягували вас проблеми і побутові клопоти, що накопичилися, постарайтеся знайти час і присвятити його духовності та творчості. Уникайте серйозних витрат.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 22 квітня для Риб: якщо вірите в теорію пристріту і псування, поводьтеся скромніше, щоб не провокувати таємних заздрісників. У складний момент можете розраховувати на підтримку друзів.

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