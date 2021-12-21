Гороскоп на 22 грудня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 22 грудня 2021 року. Для багатьох знаків день приховує у собі таємниці та загадки, вирішувати які буде непросто.

Гороскоп на 22 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Якщо ви в чомусь помилилися, краще відразу в цьому зізнатися, ніж намагатися викрутитись і заплутатися іще більше. Сперечатися з людиною, яка має в запасі залізні аргументи, щонайменше, нерозумно.

Гороскоп на 22 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Звичайно ж, ви маєте право розпоряджатися власним часом на свій розсуд. Але якщо ви не віддаватимете частину себе власній сім'ї і залишите всі життєві проблеми домашнім – чекайте на претензії.

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Гороскоп на 22 грудня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

У цей день бажано чітко дотримуватися плану, який ви склали напередодні. І не відхилятися від намічених справ, інакше не встигнете нічого в строк. Порада ззовні виявиться дуже вдалою і корисною.

Гороскоп на 22 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Ви несподівано для себе та оточуючих зумієте знайти новий підхід та нестандартне вирішення проблеми, яка вам порядком набридла. Тож можете собою пишатися – ви на це цілком заслужили.

Гороскоп на 22 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Якщо ваша інтуїція з якоїсь причини відмовиться працювати, краще не приймати жодних рішень, а всі відповідальні справи відкласти на інший час. У вас і так знайдеться, чим зайнятися, чи не так?

Гороскоп на 22 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Якщо ви хочете налагодити стосунки із дорогою вам людиною, не чекайте від неї ініціативи. Краще приховайте свою гордість і зробіть перший крок. Від цього виграють усі – насамперед ви самі.

Гороскоп на 22 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Дуже велика ймовірність, що ці обіцянки не будуть виконані. І не важливо, з чиєї вини та з якої причини – але краще уникнути такої ситуації. Отже, не беріть на себе підвищених зобов'язань.

Гороскоп на 22 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Швидше за все, у колективі вам буде відведена роль покірного слухача та втішителя. Не намагайтеся втекти – вас все одно знайдуть, але тоді образа зросте й перекинеться на вас. А вам це зараз не потрібно.

Гороскоп на 22 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Тримайте язик за зубами, інакше ви ризикуєте заробити репутацію зануди. Якщо подібна перспектива вас не тішить, постарайтеся більше посміхатися оточуючим – це сприйметься ними набагато краще.

Гороскоп на 22 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Хтось дуже зацікавлений у ваших напрацюваннях та багатому досвіді. Тож будьте напоготові, особливо з конкурентами, і не розбазікайте свої секрети. Краще застосуйте їх на практиці та самі заробіть дивіденди.

Гороскоп на 22 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Цього дня колектив відіграє важливу роль у спільній справі. Можливо, кожен окремо буде не зовсім задоволений результатом, в цілому все вийде дуже непогано. Головне – не помилитись із лідером.

Гороскоп на 22 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Навколо вас відбуватимуться найнеймовірніші події. Але зірки радять нічому не дивуватися. А сам день пройде легко та приємно. На цій хвилі чудовий настрій збережеться до самого вечора.

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