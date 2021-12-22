Гороскоп на 23 грудня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 23 грудня 2021 року. Настає приємний день духовного зростання, і з'являється відчуття, що вам усе під силу.

Гороскоп на 23 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Залиште на деякий час розумову роботу і присвятіть день суто фізичній праці. Так ви зможете відволіктися від проблем, що виникли раптом, а заодно і знайти мудре рішення, яке вас осінить.

Гороскоп на 23 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Чомусь саме в цей день до вас усі звертатимуться за порадою. Але перш ніж розкидатися розумними думками праворуч і ліворуч, подумайте, кому і що ви скажете. Це дуже важливо.

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Гороскоп на 23 грудня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Присвятіть цей день собі та коханій людині. По можливості відверніться на певний час від повсякденних турбот – вони від вас все одно нікуди не подінуться, а ось час і відчуття швидкоплинні.

Гороскоп на 23 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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На вас чекає такий обсяг роботи, з яким ви самостійно навряд чи впораєтеся. Тримайте ситуацію під контролем і закликайте колег на допомогу. А заразом подивіться, хто відгукнеться на ваше прохання.

Гороскоп на 23 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Ваша увага буде сприйнята оточуючими як подарунок. Це, звичайно, приємно, але може викликати у когось гострий напад ревнощів. Намагайтеся не перейти нікому дорогу і залишитися у добрих стосунках.

Гороскоп на 23 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Цей день можна назвати спокійним. Вам доведеться майже одночасно бути у кількох місцях відразу. Ніхто так і не зрозуміє, як вам це вдається. Та ви й самі будете здивовані не менше за інших.

Гороскоп на 23 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Ви майже весь день допомагатимете оточуючим, на шкоду власній роботі. Не засмучуйтесь – зате, можливо, завтра хтось допоможе вам. Увечері влаштуйте собі релакс – ви на це заслужили.

Гороскоп на 23 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

На вас навалиться багато нових справ. А ви ще зі старими не розібралися. Відкладіть свою лінь у дальній куточок – на неї ще знайдеться час. А ось дані обіцянки потрібно виконувати і тримати слово.

Гороскоп на 23 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Не треба пояснювати причин своїх вчинків, особливо якщо вас про це ніхто не просить. Але якщо ви трохи зміните свою поведінку, то всім відразу стане легше. Шукайте більше позитиву у навколишньому світі.

Гороскоп на 23 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Якщо у вас з'явиться нагода порадувати своїх близьких, обов'язково скористайтеся цим. Необов'язково чекати свят та спеціальних приводів. Ви самі режисер свого життя – ось і дійте.

Гороскоп на 23 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Зосередитись на одній справі вам буде вкрай складно – ви захочете встигнути все й одразу. І якщо це все ж таки вдасться, то результат перевершить усі очікування. Спробуйте, і ви будете гідні похвали оточуючих.

Гороскоп на 23 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Чудовий день для приємних сюрпризів та подарунків. Не має значення, що ви придумаєте – подяка візаві вам гарантована. А ви помітили, що дарувати іноді приємніше, ніж отримувати подарунки?

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