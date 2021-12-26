Гороскоп на 27 грудня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 27 грудня 2021 року. Складний день, коли варто стримувати негативні емоції, щоб уникнути непотрібних конфліктів.

Гороскоп на 27 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Навіть якщо ви щось робите з найкращих намірів, не варто шахраювати і когось обманювати. Всі проблеми можна вирішити, не вводячи нікого в оману. Присвятіть час своєму іміджу – можливо, його час оновити?

Гороскоп на 27 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Нарешті ви зможете визначитися з пріоритетами. І навіть дізнаєтеся, у який бік рухатися, щоб бути ближче до заповітної мети. Але деякі перешкоди ще є – ви зможете подолати їх з допомогою друзів.

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Гороскоп на 27 грудня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Вас чекає прекрасний день. Можете сміливо планувати зустрічі, бесіди, поїздки, побачення, шопінг – все вам на руку і пройде без затримки. Обов'язково знайдіть час для відпочинку, він важливий для вас зараз.

Гороскоп на 27 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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У вас є всі можливості змінити своє життя на краще й оптимізувати якісь сфери в ньому. У ваших інтересах поспішити, поки цього не зробив хтось інший. Краще беріть все під свій контроль.

Гороскоп на 27 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Приділіть увагу фінансовим питанням – це найкраще, що варто зробити цього дня. Щоби щось запрацювало, його потрібно штовхати і ворушити, а не пускати на самоплив, інакше опинитеся в болоті, з якого вам і вилазити.

Гороскоп на 27 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Уникайте конфліктів – вони дуже ймовірні через те, що ви постійно спізнюватиметеся. Візьміть це до уваги, коли щось плануватимете, і зробіть собі запас часу. Він не буде зайвим.

Гороскоп на 27 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Шукайте компромісне рішення – воно допоможе вибратися з будь-якого глухого кута й уникнути непорозумінь з близькими людьми. Це ваш єдиний вихід, навіть якщо ви точно знаєте, що маєте рацію.

Гороскоп на 27 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Ви даремно витрачаєте величезну кількість енергії. Краще в цей час займіться іншою справою – більш важливою та необхідною на цей момент. І не забувайте про профілактику сезонних захворювань.

Гороскоп на 27 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Ваші ідеї, безумовно, прекрасні й заслуговують на увагу. Але втілювати в життя все і відразу немає сенсу – ви встигнете тільки все почати, але ризикуєте нічого не завершити. Не поспішайте, дійте послідовно.

Гороскоп на 27 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Які б емоції ви не відчували, ваше обличчя має бути незворушне – не давайте приводу оточенню вас викрити. Будьте готові поступитися дрібницями, щоб виграти у більш серйозному і важливому.

Гороскоп на 27 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Ви будете надто зациклені на своїй значущості – це не завжди корисно. Не варто ігнорувати проблеми близьких. Будьте уважніші до них, інакше доведеться вибачатися за свою поведінку.

Гороскоп на 27 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Бережіться холоду та протягів, зима буде до вас неласкова цього дня. А ігри зі здоров'ям вам нині ні до чого. По змозі залишайтеся вдома під теплим пледом із чашкою глінтвейну або ромашкового чаю.

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