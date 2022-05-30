Гороскоп на 30 травня для всіх знаків зодіаку: день планування

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Астрологи припускають, що прийдешній понеділок, 30 травня , напередодні молодика на стику місячних днів стане періодом всепрощення та планування нових справ.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 30 травня для Овнів: сьогодні до вас можуть звернутися старі друзі за порадою та по допомогу. Не відмовляйте, якщо можете допомогти. Натомість у майбутньому вони нагородять вас за вашу чуйність.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 30 травня для Тельців: чудова ідея присвятити цей день оновленню гардеробу. Літо на порозі, тож настав час змінити імідж. Влаштуйте показ мод – це підніме настрій не лише вам, а й оточуючим.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 30 травня для Близнят: якщо на вашу адресу приходить критика, можете її просто ігнорувати. З іншого боку, цей день підходить для змін, тому варто переосмислити свою поведінку.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 30 травня для Раків: зроблений вами вибір буде вдалим і принесе позитивні емоції. Це стосується як людей, так і речей чи сфер діяльності. Знайдіть час для накопичення втрачених сил.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 30 травня для Лева: сьогодні вам доведеться вирішувати проблеми інших людей. Не сподівайтеся сховатися від цього: навіть якщо ви будете офлайн, до вас додзвоняться або доберуться, знайшовши по довіднику.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 30 травня для Дів: цього дня вам не варто займатися вирішенням серйозних та значущих питань. Ккраще перенесіть їх на інший день, а сьогодні присвятіть час профілактиці свого здоров'я.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 30 травня для Терезів: ваша лінь – це ваш ворог, так що саме час почати з нею боротьбу. Ставтеся з обережністю до нав'язливих незнайомих людей і не будьте надто відвертими, інакше ви ризикуєте стати жертвою обману.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 30 травня для Скорпіонів: корисно повчитися на старих промахах та помилках, щоб не допустити нових. Життя, як відомо, рухається спіраллю, і в схожій ситуації вам уже доводилося бувати раніше.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 30 травня для Стрільців: ви ризикуєте спровокувати конфлікт. Це може бути колега, сусід чи кохана людина. Вам буде корисно притримати язик за зубами і не казати різких слів.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 30 травня для Козорогів: сьогодні ваша скрупульозність та уважність до деталей допоможе викрити недоброзичливців. Не відмовляйте собі у примхах і маленьких слабкостях – ви це заслужили.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 30 травня для Водоліїв: вам буде корисним помірне фізичне навантаження, особливо якщо ви давно не займалися спортом. Тіло саме проситься порозім'ятися, тому не відкладайте тренування на потім.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 30 травня для Риб: можете розраховувати на несподіваний прибуток, який сам прийде до ваших рук. Гроші краще накопичувати, а не марнувати – вони вам незабаром знадобляться для вдалої інвестиції.

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