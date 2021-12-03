Гороскоп на 4 грудня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні
Астрологи дали прогноз на 4 грудня 2021 року. Це буде чудовий день, який підходить для всепрощення, налагодження стосунків і планування нових справ.
Гороскоп на 4 грудня для Овна
Якщо хтось не поділяє вашу думку – це не привід доводити свою правоту. Тримайте себе в руках та краще працюйте над ідеями. Перш ніж вийти з дому, перевірте, чи не забули ви мобільний телефон.
Гороскоп на 4 грудня для Тельця
Ви занадто багато говоритимете – від цього оточуючі можуть втомитися. Щоб дізнатися думку слухачів, потрібно хоч іноді робити паузи в словесному потоці. А ось від ваших корисних порад ніхто не відмовиться.
Гороскоп на 4 грудня для Близнят
Ви ризикуєте проявити таку безтурботність, що не побачите неприємність, яка насувається. Не відмовляючись від довгоочікуваного відпочинку, постарайтеся робити все те саме, але з відкритими очима та вухами.
Гороскоп на 4 грудня для Рака
На вас чекає не зовсім звичайний вихідний. Не варто шукати каверзу в запропонованій вам допомозі – вона йде від щирого серця. Погоджуйтесь та приймайте те, що вам дають. Але не забувайте про почуття подяки.
Гороскоп на 4 грудня для Лева
Одного загаданого бажання буде явно мало – тому підкріплюйте його діями. Не бійтеся робити перший крок – вам обов'язково пощастить, а ось під лежачий камінь, навіть дуже гарний, вода не потече.
Гороскоп на 4 грудня для Діви
Вас відвідає натхнення та осінить геніальна думка. Принаймні, ви так вважатимете. Ви зможете зрозуміти, в якому напрямку краще рухатись далі. Намагайтеся не відхилятися від наміченого курсу.
Гороскоп на 4 грудня для Терезів
Вам буде протипоказаний пасивний відпочинок. Чим енергійніше ви почнете цей день, тим більше задоволення він вам принесе. Експериментуйте на втіху і не відмовляйтеся від нововведень.
Гороскоп на 4 грудня для Скорпіона
Якщо ви не знаєте, куди витратити гроші, зверніться по допомогу до своєї половинки. Разом ви знайдете гідне застосування. Ваші жарти можуть неправильно тлумачити – уникайте двозначності у висловлюваннях.
Гороскоп на 4 грудня для Стрільця
День обіцяє бути насиченим усілякими подіями. Якщо хочете зробити невелику паузу, доведеться головно заявити про своє бажання. Намагайтеся не переохолоджуватися, щоб не звалитися.
Гороскоп на 4 грудня для Козорога
Ви випромінюєте оптимізм і зможете підняти настрій будь-кому. Найкращий варіант для вас – почекати, поки до вас звернуться по допомогу або за порадою. Це чудовий день, щоб налагодити стосунки із сім'єю.
Гороскоп на 4 грудня для Водолія
Пам'ятайте, що від вашої думки багато що залежить. Це буде гарний день для планування нових справ і якихось змін у найближчому майбутньому. І поменше прислухайтеся до чужих порад – у вас є своя голова.
Гороскоп на 4 грудня для Риб
Успіх цього вихідного буде на вашому боці. У вас з'явиться авторитет і ви зможете переконати оточуючих у власній правоті. Але обов'язково знайдіть час для відпочинку та релаксу.
Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.