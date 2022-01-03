Гороскоп на 4 січня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 4 січня 2022 року. Після періоду свят і розслаблення настає день активних дій, коли все раніше задумане вдасться реалізувати.

Гороскоп на 4 січня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

Реклама

Задумане в цей день може незабаром втілитись у життя. Але є одна умова: намагайтеся нікому не розповідати про свої загадані бажання. Що менше про це знають, то більше у вас шансів.

Гороскоп на 4 січня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Щоб уберегтися від потенційних неприємностей у справах, постарайтеся нікому не звірятися щодо своїх планів. Також уникайте відвертих розмов, а на прямі запитання можна відбутися жартами, щоб нікого не образити.

Реклама

Гороскоп на 4 січня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Застосуйте нестандартний підхід до справ і вирішення проблем, що виникають, – це буде найкраще рішення. День вимагатиме підтримки близьких вам людей – не відмовляйтеся від допомоги.

Гороскоп на 4 січня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Реклама

Гарний час для початку якогось руху. Досить витати у хмарах – час діяти! Завзятість у досягненні поставленої мети та особиста привабливість допоможуть досягти високих результатів.

Гороскоп на 4 січня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Цього дня не варто робити великі покупки. Зате корисно розпочати нову для вас справу – не пропустіть вигідну пропозицію. Також зверніть увагу на сім'ю – ваші близькі потребують вашої участі.

Гороскоп на 4 січня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Будьте готові до несподіваних питань від близьких людей – їм не байдуже до вас. Ваші бажання спричинять додаткові фінансові витрати, але вам буде складно відмовити собі.

Гороскоп на 4 січня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Порадників можете не слухати – всі чужі рекомендації цього дня навряд чи принесуть вам користь та бажаний результат, а ось час та увагу заберуть. Найкраще орієнтуйтеся на свій внутрішній голос.

Гороскоп на 4 січня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Справи, пов'язані з фінансами, виявляться вигідними. Візьміть ініціативу у свої руки, якщо хочете контролювати весь процес. І намагайтеся не перейматися через байдужість людей.

Гороскоп на 4 січня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Не беріть на себе більше зобов'язань, ніж можете виконати. Поставте себе місце людей. Від вас чекатимуть допомоги та результату, а ви підведете – це серйозний привід для сварки.

Гороскоп на 4 січня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Фортуна буде на вашому боці, тож ви встигнете і попрацювати, і знову добре відпочити. Можете не боятися відповідальності – ви зумієте з усім впоратися і навіть досягнете успіху в кар'єрі.

Гороскоп на 4 січня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Допоможіть друзям або родичам, у яких можуть виникнути несподівані проблеми. Це найкраще, що ви можете зробити для них. А поради чи жалість облиште – вони знадобляться іншим разом.

Гороскоп на 4 січня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Зверніть увагу на власне здоров'я. Прогулянка на свіжому повітрі дуже корисна, але вам важливо не переохолоджуватися. Для профілактики випийте трав'яний чай з медом – і ви відчуєте приплив сил.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.