Гороскоп на 9 січня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні
Астрологи дали прогноз на 9 січня 2022 року. Займатися чимось серйозним у цей день не вдасться, а ось пофілософствувати та поміркувати про життя – саме час.
Гороскоп на 9 січня для Овна
Можете забути все, що ви намітили на цей день. Вам надійде повідомлення про щось таке, що повністю перекриє ваші плани. Доведеться похвилюватися, та загалом ви проведете чудовий вихідний.
Гороскоп на 9 січня для Тельця
Будьте готові стримувати свої емоції і не показувати, наскільки ви роздратовані або навпаки – захоплені. Інакше хтось зіграє на ваших слабких сторонах, і ви опинитеся у програші.
Гороскоп на 9 січня для Близнят
Оточення очікуватиме від вас ініціативи, але якщо ви не захочете діяти, то справа не зрушиться з місця. Вам варто тільки почати – і далі все піде гладко, як по маслу.
Гороскоп на 9 січня для Рака
Перш ніж влаштовувати переворот у своїй свідомості та переконувати у чомусь інших, подумайте про наслідки. Вони можуть бути зовсім не такими, як ви собі уявляли. Взагалі все можна вирішити мирно.
Гороскоп на 9 січня для Лева
Вам не варто танцювати під чиюсь дудку – ви й самі насправді можете виявитися непоганим композитором та режисером власного життя. Вирішуйте самостійно, куди й навіщо рухатися.
Гороскоп на 9 січня для Діви
Намагайтеся не емоціювати і не дратуватися без особливої причини. Оточення знає: ви не дасте себе образити. З такою установкою день виявиться чудовим і принесе гарні новини.
Гороскоп на 9 січня для Терезів
Існує велика ймовірність, що ви зустрінетеся з якоюсь важливою та неординарною особистістю. Це знайомство може перерости в міцну дружбу. Тож проявіть уважність.
Гороскоп на 9 січня для Скорпіона
Вас накриє хвиля творчості. А ось буде вона творчою чи руйнівною – залежить лише від вас. Цього дня краще не подорожувати далеко від дому, а дорогих людей запросіть у гості.
Гороскоп на 9 січня для Стрільця
Цей день не призначений для роботи. А ви у своєму прагненні все встигнути ризикуєте перетрудитися, хапаючись за все й одразу. У вас є помічники – довірте їм щось зі своїх справ.
Гороскоп на 9 січня для Козорога
Проведіть цей день з тими, кого по-справжньому любите, тоді ви запам'ятаєте його надовго, і ці спогади будуть приємними. Не відкладайте життя на потім – воно тече набагато швидше, ніж ви думаєте.
Гороскоп на 9 січня для Водолія
Якими б своєчасними й оригінальними не здавалися ваші ідеї, цього дня користі від них буде небагато. Ви занадто розсіяні, різнопланові або ж вам просто ліньки займатися чимось серйозно.
Гороскоп на 9 січня для Риб
Ви часто змінюватимете свою точку зору на події, і вам весь час здаватиметься, що цього разу вона єдина вірна. Не кваптесь робити поспішні висновки – зі своєю ідеєю треба переспати ніч.
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