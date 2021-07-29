Гороскоп на серпень-2021 для знака зодіаку Діва: нове заняття піде вам на користь

Докладний астрологічний прогноз на серпень-2021 для знаку Діва сигналить про те, що всі претензії у стосунках потрібно починати з себе, а вже потім пред'являти партнеру

Діва / Фото: Сьогодні

Наскільки сприятливим і позитивним буде серпень для Діви ? Де їм слід проявити лояльність, а в якій сфері заявити про себе, щоб досягти хороших результатів? Читайте докладний гороскоп на серпень 2021-го для знаку Діва.

Робота

Співбесіда / Фото: Unsplash

Щоб зловити успіх за хвіст в сфері кар'єрі і просунутися цими сходами вгору, Діві бажано в серпні піти від логічних умовиводів, довірившись власної інтуїції. Намагайтеся частіше звертати свою увагу на знаки Долі – збіг обставин не випадково.

Фінанси

Гроші / Фото: Unsplash

Грошово привабливими для вас в цьому місяці можуть виявитися напрямки, про які ви раніше навіть не замислювалися : наприклад, хобі або ведення блогу в інтернеті, фотографія або рукоділля. Причому грошей вам вистачить на розвиток і просування свого нового бізнесу.

Здоров'я

Корисне харчування / Фото: Unsplash

Головна причина ваших хвороб у серпні має психосоматичний характер і полягає в неправильному відношенні до навколишнього світу. Отже, якщо захворіла голова, не поспішайте пити таблетку, а проаналізуйте, про що ви недавно подумали – мабуть, ви помилилися.

Кохання

Любить – не любить / Фото: Unsplash Реклама

Для початку розберіться в собі, а вже потім озвучуйте претензії своєму партнерові. На що ви чекаєте від цієї людини – матеріальних благ, заступництва, інтиму або ж кохання? Виходячи з такого аналізу, дійте далі, але тільки не думайте, що ваші почуття будуть взаємними.

Відпочинок

Творчість / Фото: Unsplash

Якщо вам набридли старі захоплення і хочеться різноманітності, пошукайте для себе нове заняття . Зміна діяльності та навчання будуть здатні відволікти від насущних проблем, а це корисно для мізків. Але і традиційний відпочинок із елементами ліні теж ніхто не відміняв.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік :

Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік за знаками зодіаку.

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