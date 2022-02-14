Гороскоп на сьогодні, 14 лютого, для всіх знаків Зодіаку.

14 лютого – день закоханих. І розташування світил також вказує, що тема любові, романтичних стосунків та сексу буде домінуючою. Збіг? Не думаємо! Астрологи, що готують гороскопи для "Сегодня", стверджують, що в сексі треба бути обережними. Випадкові зв'язки можуть призвести до небажаних наслідків.

День, ймовірно, почнеться енергійно і на позитивній хвилі. Водночас у справах можливі проблеми, нестиковки. Плани можуть бути змінені. Щоправда, не у всіх: тут багато залежить від того, під яким знаком Зодіаку ви народилися.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 14 лютого для Овнів: у вас чудовий момент, щоб відпочити, розвіятися. Проведете час із друзями, вирушите на побачення, у кіно чи клуб. Не перевантажуйте себе роботою, від цього тільки рознервуєтесь.

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Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 14 лютого для Тельців: не будуйте на сьогодні надто багато планів. Все може піти не так, як ви плануєте – і ви дратуватиметеся. День закоханих краще провести у компанії симпатичних вам людей, а також надійних друзів. Якщо займатися справами, то невеликими. Можливо будете гортати альбом зі своїми дитячими фото та вдаватися до ностальгії.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 14 лютого для Близнюків: мабуть, вас чекає поїздка І вона принесе приємні враження. Будете багато спілкуватися, ділитися враженнями з колегами та друзями або спільно будувати плани. Зірки обіцяють вам гарний настрій та багато енергії. Тож у вас все вийде.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 14 лютого для Раків: у вас можливі несподівані витрати. В решті дня сприятливий. Буде багато фізичної енергії, збільшиться апетит. Приготуйте щось смачне – адже у вас відмінно це виходить.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 14 лютого: до вас повернулася впевненість та оптимізм. Бажання почали виконуватись. Можливі несподівані новини, пов'язані з бізнесом та кар'єрою – не поспішайте швидко реагувати. Тут все потрібно ґрунтовно обміркувати.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 14 лютого для Дів: вам не варто шукати пригод. Постарайтеся раніше звільнитися з роботи, сходіть на прогулянку, зустрініться зі старими приятелями. Але для ризикованих справ, азартних ігор та таємних побачень момент непридатний. Не варто вплутуватися в авантюри, потім будете шкодувати.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 14 лютого для Терезів: ви сьогодні відчуєте полегшення та розслабтеся. Свято закоханих=чудовий момент, щоб зайнятися особистими питаннями та чимось приємним побалувати себе. Можливі короткочасні поїздки та зустрічі з друзями.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 14 лютого для Скорпіонів: у вас буде багато дрібних турбот Вам, напевно, не дуже хочеться напружуватись у перший робочий день. Але тільки вирішивши всі завдання, які стоять зараз перед вами, ви відчуєте, що задоволені собою. Так що дійте, не лінуйтеся, вам зараз це дуже важливо.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 14 лютого для Стрільців: у вас буде філософський настрій. Забажаєте поговорити про політику чи обряди буття. За вдячними слухачами справа не стане. День загалом сприятливий. Ваші бажання близькі до здійснення. А небезпеки, які ще недавно нависали над вами, пішли в минуле.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 14 лютого для Козерогів: у вас ймовірні фінансові надходження, успішні угоди. Можете щось вигідно продати чи купити. У особистих стосунках – легкий хаос. Можливо, вам сьогодні доведеться приховувати свої думки чи плани від близької людини.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 14 лютого для Водоліїв: у центрі уваги будуть сімейні справи та стосунки з коханою людиною. Тут не все йде, тому що вам хочеться. Але сьогодні ви переконаєтесь – навіть складні проблеми можна вирішити, якщо між двома людьми є почуття.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 14 лютого для Риб: вам сьогодні краще не їздити в галасливі місця – супермаркети, клуби Великі натовпи народу вас напружуватимуть. Проведіть день вдома або за звичною роботою, дрібні справи краще за якісь нові і складні завдання. У вас дещо знижений тонус – вам не варто перенапружуватися. Настрій буде добрим.