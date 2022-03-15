Гороскоп на сьогодні, 15 березня, для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

На думку астрологів, навіть у складний період війни прояв агресії у вівторок, 15 березня може спровокувати неприємності проти оточуючих і викликати ланцюжкову реакцію. А тому цієї місячної доби важливо дотримуватися балансу енергій та не порушувати спокій дня.

Реклама

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 15 березня для Овнів: результат сьогоднішнього дня багато в чому залежатиме від того, як ви проведете час. Вибирайте самі – терпляче вичікувати чи активно діяти. І пам'ятайте, що вся відповідальність за ухвалені рішення повністю лежить на вас.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 15 березня для Тельців: це буде не найкращий день для початку нових справ. Кількість витрачених вами зусиль для досягнення будь-якої поставленої мети буде невиправдано великою. Можливо, вам краще поки що поберегти їх.

Реклама

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 15 березня для Близнят: якщо у вас виникли сумніви хоча би в одному слові чи дії, то краще мовчіть увесь день і тримайте свої думки при собі. Інакше вас неправильно зрозуміють оточуючі і ще довго згадуватимуть вашу помилку.

Реклама

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 15 березня для Раків: найкраще проведення часу сьогодні – допомагати ближнім або навіть зовсім незнайомим людям. При цьому не чекайте віддачі чи подяки – вона проявиться зовсім в іншому аспекті, там, де ви й не підозрювали.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 15 березня для Лева: сьогодні ви повною мірою зможете вплинути на те, як складуться події у найближчі кілька днів. Не опускайте руки, дійте рішуче. Ваш успіх залежить від внутрішнього настрою та впевненості у своїй правоті.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 15 березня для Дів: те, що здається проблемою чи перешкодою, насправді послано вам згори – цілком імовірно, це вбереже вас від іще більших неприємностей. Філософія така: все, що відбувається – робить нас іще міцнішим.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 15 березня для Терезів: не знаєте, як вчинити, і від цього відчуваєте невпевненість? Оптимальним варіантом на сьогодні буде діяти, прислухаючись до чужих порад. Дві голови краще за одну, і це додасть вам сили.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 15 березня для Скорпіонів: якщо ви хочете ризикнути, це ваше право. Але пам'ятайте, що ризик має бути виправданим. Тільки тоді ви станете справжнім прикладом для наслідування та виправдаєте свій статус безперечного лідера.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 15 березня для Стрільців: сьогодні від вас знадобиться чимало енергії та сил. На жаль, вони підуть не на розваги, а на більш серйозні та насущні речі – безпеку себе і близьких. По можливості постарайтеся добре відіспатися.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 15 березня для Козорогів: ваші наміри дізнатися щось про особисте життя новоявлених знайомих можуть виявитися марними. Вам попалися доволі потайливі особистості, тож і самі не поспішайте ні з ким ділитися своїми секретами.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 15 березня для Водоліїв: як би вам не хотілося сьогодні поринути у світ приємних почуттів та емоцій, навколишня реальність виявиться набагато суворішою. Доведеться потерпіти до найкращих часів. Але ваші зусилля не пройдуть даремно.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 15 березня для Риб: цей день виявиться більш вдалим, ніж ви спочатку намалювали в уяві. Так що не пропустіть підходящий момент і дійте за наміченим планом. У вас все вийде, головне – вірити у свої сили.

Раніше ми розповідали, хто який герой України за знаком зодіаку.