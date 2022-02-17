Гороскоп на сьогодні, 17 лютого, для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьоггодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи радять у день 17 лютого 2022 року звернути особливу увагу на здоров'я та не ігнорувати сигнали організму. В іншому ж перший день після повні обіцяє бути спокійним та позитивним. Багато справ вирішуються на вашу користь, а для тривог не виникне приводу.

Гороскоп на 17 лютого каже, що цього дня будуть вдалими покупки, можна спокійно продовжувати займатися старими справами або ж починати щось нове. І не забудьте приділити увагу особистому життю.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 17 лютого для Овнів: сьогодні немає приводу турбуватися про те, що колеги не виконають дані вам обіцянки та підведуть. З їхнього боку все буде зроблено вчасно. Але й ви у відповідь не забувайте про взяті на себе зобов'язання. В цьому випадку день пройде гармонійно, цікаво та злагоджено.

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Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 17 лютого для Тельців: не дозволяйте людям, які дратують, псувати вам настрій, ставити палиці у колеса та диктувати свої умови. Хоча б сьогодні перестаньте звертати на них увагу та закиньте у чорний список. Тоді ситуація докорінно зміниться, і злитимуться вже вони.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 17 лютого для Близнят: приготуйтеся до візиту непроханих гостей, не дайте захопити себе зненацька. Нехай усе буде заздалегідь приготовлене та продумане. Тільки не подавайте виду, що ви здогадувалися про їхній візит. Вам краще побути консервативною людиною, а нововведення відкласти на потім.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 17 лютого для Раків: ваше оточення буде стурбоване проблемою, яка до вас не має жодного стосунку. Тож без запрошення навіть не суньте в неї носа – вам цілком достатньо своїх. Зате ви збережете за собою статус ненав'язливої та приємної людини. Не хвилюйтеся, про вас ніхто не забув.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 17 лютого для Левів: якщо у колективі ви із чимось не згодні – не мовчіть, скажіть про це вголос. Хоча було б дивно, щоб ви промовчали і відсторонилися від справ. Але навіть якщо вас не послухають зараз, згодом з'ясується, що ви мали рацію, і це дуже знадобиться в подальшій роботі.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 17 лютого для Дів: не намагайтеся сьогодні добитися якихось радикальних змін. Велика ймовірність, що вже завтра ви, можливо, передумаєте, а ось відновити все і переграти буде важко. Це саме той день, коли можна плисти за течією, не докладаючи особливих зусиль і не впливаючи на будь що.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 17 лютого для Терезів: звичайно, явно обманювати вас сьогодні ніхто не буде, але довіряти всім і кожному, особливо малознайомим людям – просто верх легковажності. Думайте, аналізуйте і тоді все буде чудово. Якщо ви відчуваєте нездужання, не затягуйте з візитом до лікаря. Час працюватиме проти вас.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 17 лютого для Скорпіонів: день обіцяє бути непростим. Вам доведеться шукати компромісне рішення. При цьому майте на увазі, що ваші аргументи мають бути сильними та переконливими, тому що ваші опоненти налаштовані рішуче. Навіть у незначній справі шукайте союзників.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 17 лютого для Стрільців: якщо вчора вас не встигли навантажити роботою, то сьогодні, майте на увазі, такий шанс не проґавлять. Тож спокій вам тільки сниться. Знайдіть у собі раціоналізаторське зерно, включіть креативне мислення і застосуйте його на практиці – так ви позбавитеся монотонності в роботі.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 17 лютого для Козорогів: день буде насичений різноманітними подіями – як приємними, так і не дуже. Від цього ви ніяк не зможете вирішити, як правильно вам вчинити, щоб не помилитися. Такі підводні камінці у можливості вибору. Просто дійте за обставинами.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 17 лютого для Водоліїв: не піддавайтеся впливу першого враження. Ви ж пам'ятаєте, що воно найчастіше буває оманливим. Якщо вас ніхто не квапить і терміни не горять, рішення краще прийняти пізніше. Поспішати сьогодні нікуди не варто, інакше доведеться переробляти по кілька разів.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 17 лютого для Риб: намагайтеся дбайливіше ставитися до кожної хвилини. Втрачений час надолужити не вдасться. Через це вам доведеться напружитися і діяти трохи швидше, ніж зазвичай. Це у ваших інтересах. Натомість матеріальна нагорода за працю не змусить на себе довго чекати.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.