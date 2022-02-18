Гороскоп на сьогодні, 18 лютого, для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Вплив планет та Місяця на п'ятницю, 18 лютого, привнесе оманливість і спокуси , яким важко протистояти. Тож довірливість сьогодні протипоказана. Також цей день не підходить для колективної роботи, а ось поодинці досягти потрібних результатів буде простіше.

З особливою увагою астрологи радять поставитися до свого здоров'я . Можуть виявитися проблеми зі шкірою: псоріаз, запалення, інфекції, старі шрами.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 18 лютого для Овнів: поділіться з ближніми тим, що у вас сьогодні надміру. Ви все одно не зможете використовувати все, що маєте, а так добро не пропаде даремно. Постарайтеся знайти час для близької вам людини. І краще нічого не планувати, хай усе буде спонтанно.

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Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 18 лютого для Тельців: хтось із друзів потребує вашої допомоги та ризикує потрапити у серйозну переробку. Допоможіть йому впоратися із неприємностями. На вас чекає доволі захоплюючий вечір. Підготуйтеся до нього ґрунтовно, продумайте кожну дрібницю. І ви запам'ятаєте його надовго.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 18 лютого для Близнят: сьогодні вас здивує та порадує кохана людина. Але лише за умови, що ви не будете її засмучувати своїми зауваженнями та шпильками. Ви перебуватимете в гарному настрої і навіть на якийсь час зможете заразити оточуючих своїм позитивом.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 18 лютого для Раків: відкладіть усі свої важливі справи, які ви запланували на сьогодні. Цей день більше підходить для екскурсій або подорожей. Хоча можливі й інші варіанти проведення часу. Все буде добре, якщо ви нікому не дозволите зіпсувати вам настрій.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 18 лютого для Львова: ви надто нетерплячі. Це може викликати багато нікому не потрібних питань щодо причин такого стану. Краще спрямуйте всю свою енергію на виконання роботи у відведені терміни. Тоді вас не зможуть звинуватити у бездіяльності в найвідповідальніший момент.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 18 лютого для Дів: якщо вас не влаштовує робота, то потрібно шукати шляхи вирішення проблеми, або нову роботу. Останнє сьогодні більш актуальне, тим більше якщо у вас з'явилися якісь варіанти. Але не діяти не вийде – це вам зашкодить і забере енергію.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 18 лютого для Терезів: якщо ви не звертатимете уваги на давно забуту проблему, яка сьогодні дала про себе знати, нічого страшного не трапиться. Але все ж таки вам не завадить певна обачність. Збирайте необхідну інформацію та перевіряйте кожну дрібницю.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 18 лютого для Скорпіонів: Постарайтеся передоручити свою роботу комусь іншому, а самі проведіть день у хорошій компанії. Про цю зустріч буде приємно згадувати. Тільки не розкидайтеся власними креативними ідеями, щоб їх не поцупили без вашої згоди.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 18 лютого для Стрільців: будьте обережні: щоб вибрати правильну тактику поведінки, вам не вистачає даних. Не поспішайте, уточніть усі деталі і лише потім дійте. Вимагаючи уваги до себе, ви можете отримати її із надлишком, і доведеться уникати бажаючих допомогти.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 18 лютого для Козорогів: нехай люди приймають вас сьогодні таким, як ви є. Не намагайтеся змінити у собі щось лише тому, що комусь із оточуючих це не подобається. Також не будьте надто довірливими та тримайте свої секрети при собі – великий ризик шахрайства та обману.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 18 лютого для Водоліїв: удача в цей день примхлива і полохлива – постарайтеся не прогаяти її. З оточуючими людьми краще використовувати тактику лестощів та хитрощів. У такому разі ви зможете отримати бажане. Але при цьому не переходьте червоні лінії і тим більше не порушуйте закон.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 18 лютого для Риб: хотіти не шкідливо, але одного бажання буде явно замало для здійснення намічених планів та задоволення апетитів. Дійте, проявляйте ініціативу, не відмахуйтесь від креативних думок. Головне – не бійтеся зробити перший крок, причому це стосується усіх сфер.

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