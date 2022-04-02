Гороскоп на сьогодні, 2 квітня, для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Субота, 2 квітня , на думку астрологів – це місячна доба, яка підходить для вичікування та накопичення сил на нові звершення. А ось робити серйозні кроки та приймати відповідальні рішення поки що зарано. Тим більше, це вихідний, тому насолоджуйтесь відпочинком.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 2 квітня для Овнів: оточуючі чомусь намагатимуться вишукувати таємний сенс у ваших словах – не давайте їм такої можливості. Вони сьогодні вразливі як ніколи, тому не давайте їм приводу для образ.

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Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 2 квітня для Тельців: якщо ви не хочете втратити того, кого збираєтеся ревнувати, постарайтеся придушити цей напад власника. Інакше ви самі знаєте, чим усе може закінчитися.

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Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 2 квітня для Близнят: сьогодні постарайтеся поводитися так, щоб на вашому обличчі не відображалися справжні почуття. Аж надто явно там усе буде написано для оточуючих. Вам бажано зберігати інтригу.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 2 квітня для Раків: Сьогоднішній день пройде для вас відносно спокійно. Однак будьте обережні з новими знайомствами – ці люди можуть завдати вам деяких клопотів та незручностей.

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Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 2 квітня для Лева: для приємного проведення часу вам знадобиться усмішка і почуття гумору. Озирніться навколо – якщо хтось журиться, постарайтеся підняти його настрій та бойовий дух.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 2 квітня для Дів: донедавна вам могло здатися, що ви не залежите від якихось людей. Це, на жаль, не зовсім так. Зате ви можете потішитися свідомістю власної значущості та необхідності.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 2 квітня для Терезів: опір з вашого боку буде марним, особливо це стосується сімейних питань. Своєю поведінкою ви зможете досягти лише того, що до вас поставляться, як до вередливої дитини.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 2 квітня для Скорпіонів: займіться самоосвітою – це допоможе звільнитися від заняття, яке втомило протягом попереднього тижня. Та й навчитися чогось нового завжди добре.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 2 квітня для Стрільців: постарайтеся сьогодні налагодити діалог із тими людьми, з якими давно не спілкувалися. Ви дізнаєтесь важливу для вас інформацію та зможете допомогти близьким вирішити їхні проблеми.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 2 квітня для Козорогів: на вас чекає активний день, насичений різноманітними подіями. Не думайте відмовлятися від пропозицій – вони принесуть вам удачу, а заодно і гарний настрій.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 2 квітня для Водоліїв: свої минулі помилки завжди важко визнавати, а сьогодні особливо. Але якщо ви вже встигли все усвідомити, у вас є шанс спробувати виправити ситуацію якнайшвидше.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 2 квітня для Риб: цей день непогано підходить для спілкування з природою, особливо з рослинами, що прокидаються. Займіться наведенням порядку на ділянці – це оптимальне заняття для вас на сьогодні.

Раніше ми розповідали, які знаки зодіаку не бояться ризикувати.