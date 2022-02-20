Гороскоп на сьогодні, 20 лютого, для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Вплив планет та Місяця такий, що, незважаючи на вихідний, неділя, 20 лютого , виявиться доволі активним днем, що спонукає до дії, творчих і фізичних занять, а не лінощів.

У багатьох знаків зодіаку виникне прагнення зробити такий вчинок, про який раніше вони навіть не замислювалися. Це час встановлення рекордів, прояву та демонстрації своїх прихованих талантів

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 20 лютого для Овнів: цього дня вам заманеться змінити все, що тільки можна. Перш ніж наважитися на щось, подумайте про наслідки. Ваша поведінка сьогодні багатьом може здатися досить дивною. Але немає сенсу намагатися пояснити причини, вас все одно не зрозуміють.

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Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 20 лютого для Тельців: сьогодні ви чітко знатимете, чого хочете, тому отримати бажане буде дуже просто. Будьте впевнені в собі, і все може скластися по-вашому. Ось тільки утримайтеся від явно ризикованих дій, наприклад, азартних ігор та великих фінансових операцій.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 20 лютого для Близнят: цей день небезпечний стресами. Тож відмовтеся від далеких поїздок і постарайтеся не вступати у суперечки. І те, й інше не принесе вам радості. Намагайтеся спланувати час і у всьому слідувати своєму плану. Імпровізовані рішення будуть не дуже вдалими.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 20 лютого для Раків: сьогоднішній день варто присвятити заняттям, які не потребують розумової напруги. Навіть найменша фізична праця може принести велику користь у майбутньому – працюйте на перспективу. Уникайте людей, які відверто забирають вашу енергію.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 20 лютого для Левів: сьогоднішній день дасть вам багато сил та енергії, але її надлишок може завдати чимало неприємностей. Увімкніть розсудливість. Будьте самими собою, перестаньте доводити оточуючим свою перевагу. І життя ваше стане набагато яскравішим, веселішим і легшим.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 20 лютого для Дів: близькі люди чекатимуть від вас великої активності. Постарайтеся добре виспатися і виправдати їхню довіру. А ось непродумані дії сьогодні не принесуть вам нічого, крім неприємностей. Нехай краще вас визнають нерішучою людиною, ніж дурною.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 20 лютого для Терезів: ви можете дозволити собі побути безтурботними та розслабленими. У вас неодмінно буде нагода для радості. Поставтеся до оточуючих людей, як до друзів, досить шукати в них недоліки. Адже ви теж не ангел. Навчіться бачити у людях позитивні сторони.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 20 лютого для Скорпіонів: кохана людина, якій ви хочете щось довести на підвищених тонах, абсолютно не заслуговує на таке ставлення до себе. Змініть гнів на милість. Доведіть усім, що ви здатні засвоїти той урок, який вам сьогодні піднесуть, без практичних занять.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 20 лютого для Стрільців: ви будете щасливими у всіх видах усних переговорів. Дійте – такий шанс буває нечасто. Але не давайте обіцянок лише для того, щоб відбитися від людей. Вам їх можуть пригадати, причому у зовсім непередбачуваний момент, коли ви не чекаєте.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 20 лютого для Козорогів: сьогодні звертайте увагу на свій внутрішній голос. Інтуїція не має підвести. А ось поради краще пропустити повз вуха. Також подбайте про свій зовнішній вигляд – від цього залежить успіх у протилежної статі та, можливо, зміни в особистому житті.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 20 лютого для Водоліїв: сьогодні ви можете відчути бажання побути трохи добрим чарівником. Дарувати не менш приємно, ніж отримувати подарунки. Допоможіть нужденним – і колись вам теж хтось допоможе. У вас буде багато вільного часу – цим і займіться.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 20 лютого для Риб: все, що з вами відбувається сьогодні, бажано проаналізувати, щоб не повторювати таких помилок у майбутньому. Оточуючі прагнуть вплинути на вашу думку. Прислухайтеся – можливо, ви дізнаєтесь про щось корисне. Але дійте так, як вважаєте за потрібне.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.