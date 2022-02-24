Гороскоп на сьогодні, 24 лютого, для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Pixabay, Unsplash, Колаж: Сьогодні

На думку астрологів, четвер, 24 лютого , можна назвати в міру нейтральним днем в емоційному сенсі, коли на перше місце виходить мудра сила природи.

Ця місячна доба сприятлива не для руйнування, а для творення – саме на це людині дається енергія дня. У цей день добре закладати фундамент великих справ та починань, глобальних проектів, пов'язаних із створенням та розвитком. Також корисно зайнятися зміцненням здоров'я.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 24 лютого для Овнів: вам дуже знадобиться хоча б невеликий тайм-аут, щоб відволіктися від роботи та інших проблем, що накопичилися останнім часом. Присвятіть цей день активному відпочинку. А вечір проведіть у великій компанії друзів – і вам буде що згадати.

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Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 24 лютого для Тельців: егоїзм навіть у мінімальних розмірах сьогодні протипоказаний. Від вас знадобиться прояв терпимості та дипломатії. Вам не звикати жертвувати собою в ім'я порятунку оточуючих з їхніми проблемами. Ось і сьогоднішній день додасться у цю скарбничку.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 24 лютого для Близнят: сьогодні на вас чекають сюрпризи, які принесуть позитив у настрій. Готуватися до них не треба, просто займайтеся своїми справами і не витрачайте час на очікування. Занадто багато роботи потрібно встигнути виконати та передбачити. Будьте дуже уважні.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 24 лютого для Раків: незважаючи на те, що настрій сьогодні буде зовсім неробочим, доведеться взяти себе в руки і працювати, інакше це позначиться на вашій кар'єрі та доходах. Якщо відпустка вам поки що не світить – заспокойтеся, розслабтеся і обов'язково виберіться хоча б у парк.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 24 лютого для Левів: цей день принесе вам маленьку перемогу, хоча може стати моментом заслуженого тріумфу. Загалом ваша доля – у ваших руках. Ви так цікаво проведете час, що вам не захочеться думати про плани на майбутнє. А сьогодні можете насолоджуватися свободою.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 24 лютого для Дів: прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, щоб із більшою точністю визначитися, наскільки ви маєте рацію. День пройде без метушні. Близька людина цілком здатна підштовхнути вас до несподіваних вчинків. Але ви вільні робити так, як вважаєте за потрібне.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 24 лютого для Терезів: на вас чекає відносно спокійний день, який плавно перейде у приємний вечір. Він буде цікавим, якщо до вас у гості несподівано чи передбачувано прийдуть друзі. Ви стоїте на роздоріжжі, але пам'ятайте, що вам доведеться вибирати дорогу не лише для себе.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 24 лютого для Скорпіонів: не переймайтеся через дрібниці, не показуйте нікому своїх емоцій і постарайтеся звертати менше уваги на слова та дії оточуючих. Будьте уважні до своїх численних супутників. А сама подорож виявиться важливішою, ніж кінцева мета.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 24 лютого для Стрільців: настав час пожинати результати посіяного раніше. Але не забувайте, що робота вимагає від вас віддачі, і саме час братися за нові справи. День буде настільки насичений подіями, що часу на перекури чи розмови, не пов'язані з роботою, просто не залишиться.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 24 лютого для Козорогів: сьогодні ви маєте великі шанси на успіх. Суперники зможуть переграти вас лише в тому випадку, якщо зможуть спровокувати на роздратування. Іноді корисно озирнутися навкруги – можна побачити багато цікавого. Можливо, щось подібне вже відбувалося нещодавно.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 24 лютого для Водоліїв: від вас потрібно докласти мінімальне зусилля в правильному напрямку, а все інше відбудеться само собою – за принципом падаючого доміно. Не плануйте нічого важливого на сьогодні. Хтось необтяжений почуттям поваги до ближнього може зіпсувати вам день.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 24 лютого для Риб: не чекайте, доки до вас припливе успіх. Потрібно діяти, причому зараз саме час для початку глобальних змін у вашому житті. Ще раз, тільки спокійно, розмірено і не поспішаючи, перегляньте свої плани – можливо, ви встигнете виправити помилку, що вкралася в них.

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