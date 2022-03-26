Гороскоп на сьогодні, 26 березня, для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

За прогнозом астрологів, прийдешня субота, 26 березня , налаштовуватиме людей на прояв мудрості та сили. У цей період для багатьох знаків зодіаку сприятливо займатиметься новими справами, не розпалюючи конфліктів і не відволікаючись на другорядні цілі. І тоді ця місячна доба пройде спокійно та гармонійно.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 26 березня для Овнів: які б неприємності виникали на горизонті, це не привід уподібнюватися песимізму і грубості. Тримайте себе в рамках пристойності. Особливо проявляйте тактовність із близькими людьми – і вас помітно попустить.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 26 березня для Тельців: ви не надто налаштовані на ту порцію відповідальності, яку на вас спробують встановити. Але все ж таки не поспішайте відразу відмовлятися – спробуйте хоча б озвучити найвигідніші дл вас умови.

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Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 26 березня для Близнят: на вас чекає відносно спокійний і безпроблемний день. Вам буде корисно приділити більше часу своєму здоров'ю – або вирішити питання, що накопичилися, або заздалегідь провести профілактику.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 26 березня для Раків: як тільки ви вирішите, що вам можна розслабитися – успіх відразу ж від вас відвернеться. Тож не піддавайтеся різним спокусам – зараз не час. А для відпочинку почекайте більш вдалого періоду.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 26 березня для Лева: сьогодні кожен розповідатиме вам, як потрібно жити, і як правильно розпоряджатися ресурсами, які у вас є. Хочете трохи розважитися? Тоді прислухайтеся до цінних порад друзів.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 26 березня для Дів: навряд чи хтось зможе сьогодні збити вас із наміченого курсу, а тим більше – обмежувати вашу свободу. Найрозумніше буде вчинити так, як ви намітили спочатку – не відхиляйтеся від своїх планів.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 26 березня для Терезів: не ображайтеся на своїх друзів – вони щиро бажають вам найкращого, просто не завжди знають, як правильно висловити свої думки у зрозумілій формі. А будь-яку образу можна перевести у жарт і разом посміятися.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 26 березня для Скорпіонів: зірки радять застосовувати вам вашу природну чарівність у дозованих порціях. Інакше та людина, на яку ви направите свої чари, просто втратить голову, причому надовго.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 26 березня для Стрільців: можливе непорозуміння деяких близьких вам людей. Щоб подолати цей бар'єр, застосуйте свою дотепність. Тільки не переборщіть – у людей не завжди правильно настроєне почуття гумору.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 26 березня для Козорогів: у вас сьогодні вселиться розсіяність. Тож, перш ніж виходити на вулицю, перевірте себе кілька разів, чи все ви взяли. А ще якнайуважніше подивіться у дзеркало.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 26 березня для Водоліїв: якщо ви відчуваєте за собою провину, хочете налагодити стосунки з оточуючими та виправити помилки, допущені напередодні – дійте! Сьогодні у вас все вийде у кращому вигляді.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 26 березня для Риб: сьогодні – не найкращий день, щоб кардинально щось змінювати у своєму оточенні, обстановці, людях. Навіть перестановка меблів може обернутися зовсім іншим результатом, а не тим, на який ви чекали.

Раніше ми розповідали, хто зі знаків зодіаку наймужніший.