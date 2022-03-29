Гороскоп на сьогодні, 29 березня, для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Pixabay, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Прийдешній вівторок, 29 березня , на думку астрологів, принесе нові та корисні знання, важливо лише правильно їх розпізнати, а потім застосувати на практиці. Цього місячного дня варто прислухатися до своєї інтуїції – багато знаків зодіаку відчують свою проникливість.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 березня для Овнів: це день, коли не варто поспішати, інакше можете все зіпсувати. А ще ви ризикуєте проскочити повз щось дуже важливе, що в корені може змінити подальший перебіг вашого життя.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 29 березня для Тельців: навколишній світ буде для вас сірим і похмурим доти, доки ви не вирішите самостійно його змінити на краще. Намагаючись це зробити, почніть з себе – далі буде простіше.

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Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 березня для Близнят: сьогодні у вас буде стільки енергії та бажання працювати, що ви ризикуєте нашкодити самі собі, причому абсолютно випадково. Тож беручись за чергове завдання, будьте обережні.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 березня для Раків: мабуть, ви надто серйозно до всього підходите. Для роботи це, звісно, добре. Але ось у питаннях філософствування про сенс життя тільки нерви собі зіпсуєте. Будьте простішими – і ситуація налагодиться.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 29 березня для Лева: сьогодні вам знадобиться поштовх, після якого все стане на свої місця і запрацює, як треба. Можна почекати, поки вас хтось розворушить. Але краще діяти самостійно та незалежно.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 березня для Дів: ви й самі не підозрюєте, що зможете здійснити сьогодні справжнє диво. У всякому разі, саме так про вас думатимуть малознайомі люди, яким ви допоможете. Не афішуйте свої дії.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 березня для Терезів: навіть якщо хтось намагатиметься зіпсувати вам настрій, не піддавайтеся на провокації. Нічого серйозного вам не зроблять, але нерви потріпати доведеться, щоб відстояти себе.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 29 березня для Скорпіонів: хочете дізнатися про себе щось нове та цікаве? Тоді приділіть сьогодні більше уваги людям, які вас оточують. Тільки попередьте їх заздалегідь, що нічому не дивуватиметеся.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 29 березня для Стрільців: вам буде важлива політика невтручання. Нехай кожен залишиться за своєї думки. А ось ваше бажання допомогти не знайде гідної оцінки. Ви ще й залишитеся винні.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 березня для Козорогів: сприятливий день для реалізації амбітних та зухвалих планів. Успіх буде на вашому боці, та однаково не втрачайте голову і керуйтеся здоровим глуздом, приймаючи рішення.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 29 березня для Водоліїв: ви будете в добрій формі і легко зможете досягти бажаного. Дивіться тільки, щоб ваші бажання не мали нічого протизаконного. Заручіться підтримкою близьких людей.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 березня для Риб: нарешті ви зможете дозволити собі трохи розслабитися. Втома накопичується і потім дається взнаки. Так що не докоряйте себе за хвилинну слабкість – ви незабаром знову будете бадьорі.

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