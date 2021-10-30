Геловін: прикольні та страшні картинки, листівки і привітання

Геловін: яскраві картинки, листівки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні
Незабаром настане Геловін-2021. Тож сміливо, але з деяким побоюванням, можете приступати до головних традицій цього страшного свята – ворожити, лякати і вітати всіх своїх друзів та рідних.
А ми підготували для вас ефектні тематичні картинки та вітальні листівки, а також веселі вітання, прозу та вірші на день Геловіну.
Найкращі привітання з Геловіном у прозі
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Нехай на день Геловіну-2021 цілих 25 годин триватиме щастя, позитив та веселощі! Нехай цей довгий Геловін подарує чудеса та чари. Нехай страхи будуть вигаданими, а неприємності – прикольними та легко вирішуваними. Бажаю чудово провести час!
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Побільше солодощів і поменше гидот! Нехай усі неприємності, розчарування, хвороби, мінорний настрій минають, а кохані люди, сім'я та друзі будуть поряд! Бажаю веселого Геловіну, яскравих свічок, прикольних гарбузів та позитиву!
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Ось і настає Геловін – час містики та чудес! У наше життя ввалюється вся нечиста сила, тож давайте її лякати і діяти на випередження: пустувати і пакостити, веселитися й дуріти. Нехай у цей день відкриється таємнича завіса між світами, вечір наповниться сюрпризами та виконаються заповітні бажання.
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Нехай життя буде веселим не лише на свято Геловіну, а й щодня. Нехай життя йде без страхів та втрат, без прикрощів та бід. Нехай чорний кіт не вештається дорогами, а мило муркоче під боком. Нехай кожен день життя сплітається в одну велику та міцну павутину щастя. Вітаю з Геловіном!
Геловін: картинки та привітання у віршах
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Пусть этот праздник, Хэллоуин,
Откроет вам секрет один:
За жуткой маской нужно скрыться
И пострашнее нарядиться
Ради того, чтоб всех пугать
И духов злых совсем прогнать.
Вы в тыкву свечку поместите,
И огонек ей подарите.
Кто праздник весело встречает,
Тот страха вовсе не узнает!
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В день всех святых наденьте маску,
Пусть нечисть вас сама боится,
Желаю окунуться в сказку,
Всем страхам – тут же испариться!
Пусть дом ваш ангел бережет,
А зло не перейдет порога,
Покой и мир в семье живет,
И не коснется вас тревога!
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Пусть силы злые
Обойдут ваш дом,
И звеня цепями,
Дух не тронет сон.
Рассвет наступит,
А уж с ним уйдут в туман,
Все плохие мысли
Огорчений злой дурман.
К свету и миру желаю идти!
Радость и счастье в пути вам найти!
Раніше ми розповідали, як відзначити Геловін за знаком зодіаку.