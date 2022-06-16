Іменини у липні-2022: кого і коли вітати з днем ангела

З Днем ангела / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні
Хто святкує іменини у липні 2022 року? Кого і коли вітаємо з Днем ангела у середині літа? У кого намічається чергове сімейне свято, окрім традиційного дня народження?
Читайте календар іменин на липень-2022 і надсилайте добрі побажання та душевні привітання з днем ангела рідним, друзям, коханим, близьким людям, а також знайомим, колегам, товаришам по службі, однокурсникам.
Часто імена людям дають за святками – церковним календарем шанування святих мучеників . До якого дня найближча дата народження дитини, ім'я того святого й обирають. Так людина отримує свого ангела-хранителя, який оберігає її протягом усього життя.
Календар іменин на кожен день липня-2022
1 липня – Олександр, Василь, Віктор, Леонтій.
2 липня – Іван, Марія.
3 липня – Андрій, Опанас, Гліб, Гурій, Єлісей, Іван, Інна, Лазар, Лука, Мефодій, Наум, Римма, Хома.
4 липня – Олексій, Анастасія, Антоній, Василіса, Георгій, Іван, Іона, Юлій, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір.
5 липня – Василь, Геннадій, Юліана.
6 липня – Агрипіна, Олександр, Олексій, Антоній, Артемій, Герман, Йосип, Митрофан, Петро, Федір.
7 липня – Іван на честь Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна, а також Антоній, Яків, Микита.
8 липня – Петро і Февронія на честь благовірного князя Петра і княгині Февронії, а також Василь, Діонісій, Євфросинія, Костянтин, Микола, Никон, Прокопій, Семен, Федір, Федора.
9 липня – Георгій, Давид, Діонісій, Іван, Павло, Тихін.
10 липня – Амвросій, Георгій, Іванна, Мартін, Самсон.
11 червня – Кір та Іван на честь святих лікарів-безсрібників, а також Сергій та Герман на згадку про засновників Валаамського монастиря, та Павло.
12 липня – Павло та Петро на згадку про первоверховних апостолів.
13 липня – Андрій, Арсеній, Варфоломій, Василь, Динара, Яків, Іван, Іона, Матвій, Михайло, Никон, Петро, Софроній, Стефан, Тимофій, Тихін, Філіп, Хома.
14 липня – Косма та Даміан на честь святих лікарів-безсрібників, а також Ангеліна, Олексій, Аркадій, Василь, Іван, Костянтин, Лев, Никодим, Петро.
15 липня – Фотій.
16 липня – Олександр, Анатолій, Василь, Іван, Костянтин, Марк, Никодим, Пилип.
17 липня – Микола, Олександра, Олексій, Ольга, Тетяна, Марія та Анастасія на згадку про царствених страстотерпців, а також: Андрій, Юхим, Марфа, Федір, Федот.
18 липня – Варвара та Єлизавета на згадку про преподобномучениць великої княгині Єлисавети та інокіні Варвари, а ще Ганна, Опанас, Сергій.
19 липня – Антоній, Валентин, Василь, Інокентій, Ісідор, Юліана, Лукіан, Марфа.
20 липня – Герман, Євдокія, Лукіан, Хома.
21 липня – Прокопій.
22 липня – Кирило, Панкратій, Федір.
23 липня – Олександр, Антоній, Аполлоній, Георгій, Данило, Леонтій, Маврикій, Нестор, Петро, Стефан.
24 липня – Ольга та Олена на честь рівноапостольної великої княгині Ольги, у хрещенні Олени, першої християнської правительки Київської Русі, а також Аркадій, Євфимія, Лев, Никодим.
25 липня – Антоній, Арсеній, Вероніка, Гаврило, Григорій, Юхим, Іван, Михайло, Серапіон, Семен, Федір.
26 липня – Антоній, Гаврило, Юліан, Сарра, Серапіон, Стефан.
27 липня – Іван, Никодим, Онисім, Стефан.
28 липня – Володимир на честь рівноапостольного великого князя, а також Агріпіна, Матрона, Петро.
29 липня – Алевтіна, Валентина, Яків, Іван, Юлія, Матрона, Павло, Петро, Федір.
30 липня – Вероніка, Лазар, Леонід, Марина, Маргарита.
31 липня – Аполінарій, Опанас, Іван, Леонтій, Стефан.
Надсилайте найкращі вітання з днем народження у віршах, прозі та смс. Також ви можете адресувати красиві вітання з днем народження подрузі. А ще ми зібрали для вас милі привітання чоловік у листівках.