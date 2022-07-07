Івана Купала-2022: добірка яскравих святкових картинок та привітань (фото)

Івана Купала: барвисті картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні,

Сьогодні, 7 липня, настав день Івана Купала. Це літнє, зелене, квітуче, духмяне, сонячне свято, наповнене чарами та містикою.

Підніміть настрій рідним і близьким людям та обов'язково привітайте з цим днем, а ми підготували для вас світлі привітання та барвисті картинки на Івана Купала-2022.

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Івана Купала: добрі вітання у віршах

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Нехай печалі із журбою

Спливають тихо за водою,

А щастя, радість і здоров'я

Приходять разом із любов'ю

Івана Купала: душевні привітання та картинки / Фото: pinterest

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На Івана, на Купала

Я віночок свій пускала,

Щоби суджений прийшов,

І мене скоріше знайшов.

З днем Івана Купала: милі привітання та картинки / Фото: pinterest

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На сонячне свято Івана Купала

Красна дівчина долі шукала,

Квітки збирала, віночок вила,

Долі водою його пустила.

Полинь, віночку, по бистрій хвилі,

Поплинь під хату, де живе милий,

Поплив віночок долі водою,

Серце дівчини забрав із собою.

Івана Купала: найкращі побажання 7 липня / Фото: pinterest

Івана Купала: вітання у прозі своїми словами

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Ще наші пращури на Івана Купала святкували день, коли стрибками через ритуальний вогонь можна захиститися від нечистої сили, коли все зло залишається по той бік багаття, а добро з дзюрчанням забирає дівочі віночки назустріч долі. Нехай так буде і надалі в нашому житті, і нехай квітка папороті знайде кожен, кому потрібне диво.

Щирі вітання з Іваном Купалом / Фото: pinterest

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Вітаю зі святом Івана Купала! Бажаю цього магічного дня, щоб справдилися головні мрії! Живіть у світі та здоров'ї, любові та процвітанні, надії та вірі в добро і справедливість.

З Днем Івана Купала: картинки та привітання / Фото: pinterest

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