Як швидко почистити часник: ТОП-5 способів на всі випадки

Як просто і швидко почистити часник / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Ароматний, гострий, пікантний часник використовується у багатьох стравах. Але готовка може забирати час і сили, якщо потрібно почистити багато часнику . Заняття це стомлююче, адже потрібно повністю відокремити все лушпиння. І навіть один зубчик залишить пам'ять про себе у вигляді характерного запаху на пальцях.

Існує кілька способів , як просто, швидко і якісно почистити часник. Вибирайте, який вам найбільше підходить.

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За допомогою ножа

Придавіть часник нржем / Фото: pinterest

Зубчик часнику покладіть на обробну дошку і придавіть ножем із широким лезом – лушпиння легко відокремиться. З метою безпеки розташовуйте ніж лезом від себе. Мінус цього способу в тому, що часник деформується і починає виділяти сік . Але є і плюс, якщо вам згодом його потрібно порізати: сплющений зубчик не ковзатиме і не кататиметься по дошці.

У каструлі

Струсіть часник у друшляку/ Фото: unsplash

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Такий спосіб вимагатиме певної фізичної сили, і руки можуть втомитися. Зате він дозволяє отримати чищений часник у великій кількості із кількох головок за один раз. Помістіть часник у велику металеву каструлю, миску або друшляк, накрийте кришкою і сильно потрясіть 10-20 секунд. Чим більша амплітуда, тим ефективніше вдасться позбутися лушпиння. Залишається лише вибрати очищені зубчики.

За допомогою прихватки

Покатайте часник по столу / Фото: pinterest

Це чудовий безконтактний спосіб не просто допоможе очистити часник, а ще і вбереже ваші руки від його стійкого нав'язливого запаху . Візьміть м'яку силіконову прихватку, покладіть по центру один або кілька зубчиків часнику, згорніть прихватку трубочкою та інтенсивно покатайте по столу або дошці. Часник звільниться від своєї "сорочки".

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У воді

Опустіть часник у воду / Фото: Pinterest

Головку часнику розберіть на зубчики, зріжте хвостики та закиньте у миску з водою. Залиште часник на 10 хвилин. За цей час лушпиння просочиться водою і буде легко та швидко зніматися з часнику. Але з тонкими плівочками ще доведеться повозитися – вони гірше відстають.

У мікрохвильовій печі

Помістіть часник у мікрохвильову піч / Фото: unsplash

Лушпиння буде відходити легко, а сам метод не займе й однієї хвилини . Помістіть головки часнику на 15-20 секунд у мікрохвильову піч, а потім просто зніміть пальцями лушпиння, що відшаровується.

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