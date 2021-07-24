Як швидко помити підлогу: лайфхаки для будинку

Вимити підлогу у всьому будинку може виявитися важким завданням, яке розтягнеться на вихідний день і відніме всі сили.

Як швидко вимити підлогу / Фото: Pixabay

Не варто боятися процедури миття підлоги, якщо ви регулярно прибираєте в будинку. Систематичність позбавить вас частих генеральних прибирань, які забирають час і сили в рідкісний вихідний день і псують настрій. Читайте наші поради, як потрібно правильно мити підлогу, і прибирання не здасться вам нескінченною каторгою.

А якщо ви поки що в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в календарі лайфхаків.

Як мити підлогу: лайфхаки

Лайфхак 1. Підмітайте

Як швидко вимити підлогу / Фото: Pinterest

Якою би не була підлога, перш ніж її мити, не полінуйтеся взятися за віник (пилосос) і гарненько підмести . Ця процедура лише на перший погляд збільшує час прибирання. Насправді чисто виметену підлогу вимити буде набагато простіше і швидше, ніж коли за ганчіркою тягнеться пил і сміття, створюючи додатковий бруд і дряпаючи поверхню.

Лайфхак 2. Загляньте по кутах

Як швидко вимити підлогу / Фото: Pinterest

Особливу увагу приділіть плінтусам, кутам і закуткам під меблями , навіть якщо там ніхто не ходить. Саме в цих місцях пил має властивість накопичуватися, а потім видуватися протягом, потрапляючи в повітря. Адже ваша мета – досягти чистоти, а не її видимості, продовжуючи дихати пилом.

Лайфхак 3. Відмийте плями

Як швидко вимити підлогу / Фото: Pinterest

Десь щось пролилося, забруднилося і вчасно не витерлося. Особливо такою проблемою страждає підлога на кухні і в їдальні . Зараз – саме час більш ретельно опрацювати плями і бруд на підлозі, якщо вони накопичилися.

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Лайфхак 6. Віджимайте ганчірку

Як швидко вимити підлогу / Фото: Pinterest

Мити підлогу – не означає купати її. При регулярному прибиранні немає необхідності драїти підлогу, як палубу. Дерево, паркет, ламінат, лінолеум – всі ці матеріали можуть з часом псуватися від надмірної вологи, а коркова підлога взагалі не терпить воду. Протирайте поверхню вологою і добре віджатою ганчіркою – тоді підлога збережеться довше.

Лайфхак 5. Засіб для миття

Як швидко вимити підлогу / Фото: Pinterest

Для щоденного миття підлоги можна скористатися простою водою. А ось якщо прибирання проводиться рідше, раз у тиждень, додавайте в воду миючий засіб . Він допоможе не тільки легше відмити підлогу, але також продезінфікувати приміщення. Не забудьте ще раз протерти підлогу після миючого.

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