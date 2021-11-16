Як робити осіннє обприскування саду

Як обприскувати дерева восени / Фото: Колаж: Сьогодні

Після збирання врожаю та перед настанням зими важливо підготувати рослини до морозів і наступного весняного сезону. А для цього слід зайнятися обприскуванням саду .

Як правильно обробляти дерева хімічними препаратами, які застосовувати, у які терміни проводити обприскування, читайте у наших лайфхаках.

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Взагалі, викорінююче обприскування – не найважливіша процедура, і без неї восени можна обійтися. Але тоді у вас додасться роботи навесні, а її на ділянці буде і так під зав'язку.

Як робити осінню обробку дерев: лайфхаки

Лайфхак 1. Терміни обприскування

Як обприскувати дерева восени / Фото: pinterest

Обробка дерев проводиться після завершення листопада , коли дерева оголилися і перейшли у стан спокою. У цей час бруньки на них закриваються і стають невразливими для агресивних хімічних розчинів. Тому важливо не поспішати, а дочекатися, коли на деревах не залишиться листя. У різних регіонах, залежно від погоди, це може бути початок, середина і навіть кінець листопада.

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Лайфхак 2. Як підготувати сад до обприскування

Як обприскувати дерева восени / Фото: unsplash

Перед обприскуванням слід прибрати з-під дерев усі рослинні рештки – гілки, листя, траву, бадилля тощо, особливо якщо ви плануєте використовувати їх для компосту та добрива, щоб на них не потрапила хімія. Якщо ви спостерігали, що дерева хворіли, тоді обрізки гілок і опале листя не варто відправляти у компостну яму, а краще спалити чи утилізувати . Звільніть ствольні круги тому що їх також потрібно обробити розчином. У землі під деревами скупчуються личинки та збудники захворювань. А хімія їх знезаразить та ліквідує. Найкраще обробляти сад обприскувачами, які здатні робити сильний напір рідини та створювати завись у вигляді туману . Так засіб надійніше проникне у всі найдрібніші тріщини, щілини та пори в корі рослин.

Лайфхак 3. Обробка карбамідом

Як обприскувати дерева восени / Фото: pinterest

Карбамід або сечовина – це препарат, що має властивості фунгіциду та інсектициду. Тобто він здатний знищити переважну більшість збудників грибкових захворювань, а також яйця і личинки шкідників, які залишилися зимувати у корі дерев. Для профілактичної обробки здорових рослин достатньо зробити розчин із розрахунку 200-300 г сечовини на 10 л води . Якщо дерева уражені паршою, борошнистою росою та іншими грибковими захворюваннями, концентрацію потрібно підвищити: 500-700 г на 10 л води .

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Лайфхак 4. Обприскування купоросом

Як обприскувати дерева восени / Фото: pinterest

Для обробки саду використовується розчин залізного купоросу чи мідного купоросу. Щоб обприскувати здорові дерева, вам знадобиться концентрація засобу із розрахунку 200-300 г на 10 л води . Хворі та заражені рослини потрібно обробляти серйозніше: 500-600 г на 10 л води . Залізний купорос також можна використовувати разом із сечовиною.

Лайфхак 5. Бордоська рідина для обприскування

Як обприскувати дерева восени / Фото: pinterest

Бордоська рідина є розчином мідного купоросу з вапном і є фунгіцидом. Для осіннього обприскування використовують 3%-й розчин. Така обробка отримала назву блакитної за свій колір. А після обприскування дерева набувають ніжно-блакитного відтінку.

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Раніше ми розповідали, як використовувати опале листя.