Як їсти бургер, щоб не забруднитись: ТОП-7 порад

Хрумка булочка, соковита зелень, свіжі овочі, апетитна м'ясна котлета – і все це щедро приправлено соусом. Ну як тут устояти? Руки самі тягнуться до цього бутерброду, і правильно роблять, бо бургер саме і їдять руками.

Але що робити з жирними пальцями, замурзаним ротом і щедрими потоками соусу, які так і норовлять розбризкатися, потрапити на одяг та оточуючі предмети? Виявляється, існують нескладні лайфхаки, які полегшать завдання залишатися чистими після трапези.

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Як правильно їсти бургер: лайфхаки

Лайфхак 1. Їсти руками

Як є бургер / Фото: unsplash

Бургер потрібно їсти руками – такий спосіб подачі страви практикується навіть в елітних ресторанах. Якісний бургер має бути соковитим, і це нормально. Просто будьте готові мити та витирати руки. При цьому повинні бути задіяні обидві руки, а не одна – так вам вдасться краще утримати всю начинку всередині булочки. Тримати бургер потрібно міцно але при цьому не дуже сильно здавлювати його з боків.

Лайфхак 2. Розставляти пальці

Як є бургер / Фото: unsplash

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Мало просто вхопитись руками за бургер – треба ще й правильно розставити пальці, ніби на музичному інструменті. Покладіть сендвіч на великі пальці обох рук, вказівні, середні та безіменні розташуйте зверху, а мізинці підведіть під основу . Такий захват допоможе втримати неслухняну начинку всередині булки і не дасть їй вивалитися на всі боки.

Лайфхак 3. Правильно кусати

Як є бургер / Фото: unsplash

Щоб насолодитися смаком американського бутерброду на повну, потрібно відкушувати одночасно всі інгредієнти , інакше втрачається сенс страви. А для цього треба вміти широко розкривати рота. Існує навіть рекомендація заздалегіть трохи розім'яти щелепи.

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Лайфхак 4. Порізати

Як є бургер / Фото: unsplash

Якщо бургер являє для вас зовсім непідйомну і нестримну в руках складність, його можна заздалегідь розрізати навпіл, на чотири частини або на дрібніші шматочки.

Лайфхак 5. Обернути папером

Як є бургер / Фото: unsplash

Обгорнутим у папір або поданим у спеціальному конверті бургером набагато складніше забруднитись. Всі крихти, шматочки та рідкий соус залишаться в упаковці . А щоб було зручніше поглинати страву, допомагайте собі пальцями, підштовхуючи її ззаду з упаковки до виходу в міру з'їдання.

Лайфхак 6. Підставити тарілку

Як є бургер / Фото: unsplash

Використовуйте контейнер, наприклад, для картоплі-фрі. Просто підставте його під свій бургер , і тоді ви не забруднитеся шматочками, що випали з сендвіча, і вони не пропадуть, тому що їх також можна з'їсти.

Лайфхак 7. Одягти рукавички

Як є бургер / Фото: unsplash

Якщо зовсім не хочеться бруднити руки, а потім їх відмивати, можна вдягнути одноразові рукавички , а після трапези благополучно їх викинути. Також обов'язково тримайте під руками серветки.

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