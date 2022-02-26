Як евакуюватися із собакою або котом і не завдати їм стресу

Як евакуюватися зі собакою чи котом / Фото: Depositphotos

У різних екстрених ситуаціях важливо мати при собі запас їжі, яка не зіпсується певний час, і навіть знати, як максимально уберегти від стресу домашніх тварин.

Адже саме в наших руках їхня безпека.

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Наприклад, якщо розумієте, що потрібно швидко покинути оселю, тримайте тварину перед очима, щоб не гаяти час на її пошуки. Зрозуміло, що йдеться насамперед про котів.

Як підготувати тварину, якщо доведеться швидко покинути оселю

1. Заздалегідь підготуйте записки з вашою адресою. Звісно, краще, якщо є брелоки на повідках з вашим телефоном та прізвисько вихованця.

Але в екстреній ситуації, для спокою, свій номер телефону можна записати на папері та добре прикріпити.

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Для котів записку можна прикріпити у переносному кошику.

2. Якщо ви в укритті, то навіть найкомунікабельніший кіт має залишатися у клітці, яку можна прикрити пледом з одного боку.

3. Часто вихованці звикають до свого посуду та відмовляються їсти та пити з іншого. Тому їхні миски для пиття та корму теж важливо не забути.

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4. Заздалегідь корм, вода та ліки, якщо тварина їх потребує, мають бути складені в одному місці.

5. Скоротити стрес допоможуть улюблені іграшки тварини. Якщо вони не громіздкі, їх теж треба взяти із собою.