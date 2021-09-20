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Як зберігати капусту

Ольга Козачок
20 вересня, 13:04
Додержати капусту свіжою, соковитою і хрусткою до весни можна в підвалі, в погребі і навіть у квартирі, але кожен спосіб зберігання має свою нюанси

Як довго зберігати капусту / Фото: Колаж: Сьогодні

Білокачанна капуста – один із тих універсальних овочів, що не сходить з наших столів цілий рік. Які умови для зберігання капусти оптимальні і чи можна її зберегти в квартирі, читайте в наших лайфхаках.

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Який би спосіб ви не обрали, є загальні рекомендації, в яких умовах потрібно зберігати капусту, щоб вона якомога довше не втрачала своїх властивостей.

Умови зберігання капусти

  1. Для тривалого зберігання слід відбирати середні сорти капусти, які зможуть полежати 2-3 місяці, і пізні – що зберігають свої властивості протягом півроку і навіть року.
  2. Якщо перед збиранням капусти стояв дощовий сезон або ж овочі заливали водою, її лежкість буде менша, ніж у суху погоду.
  3. Також погано зберігається капуста, що отримала перебір азотних добрив , тому що у неї формується рихлий качан, який згодом швидко гниє.
  4. Щоб довше зберегти урожай, зрізати капусту краще в сухий сонячний день . При цьому не потрібно повністю зрізати кочеригу, краще залишити довжину 5-8 см від місця кріплення листя. Саме покривне листя стає захистом від ураження хворобами, тому його знімати не потрібно.
  5. Підготовка до зберігання йде вже під час збору врожаю. Капусту слід відразу сортувати , відбираючи цілі, тугі, правильно сформовані головки без ознак ураження хворобами і шкідниками. А забраковані качани краще пустити в переробку, законсервувати і засолити.
  6. Оптимальна температура для зберігання капусти – від 0 до + 1°С . Вологість має становити 80-95% , чим вона менша, тим швидше у капусти висохне зовнішнє листя.
  7. Зберігати капусту слід у провітрюваному приміщенні окремо від інших овочів і фруктів .

Як зберігати капусту: лайфхаки

  • Лайфхак 1. У холодильнику

Як зберігати капусту / Фото: Pinterest

Якщо вам потрібно зберегти кілька качанів, оберніть кожен із них у харчову плівку або папір і відправте у відділ для овочів з обраною мінімальною температурою. При утворенні конденсату плівку змінюють.

  • Лайфхак 2. На балконі

Як зберігати капусту / Фото: Pinterest

Качани капусти також обертають у плівку чи папір, а для зберігання на балконі або лоджії готують утеплені пінопластом коробки або ящики . Потім загортають ковдрою.

  • Лайфхак 3. Підвісити

Як зберігати капусту / Фото: Pinterest

Так капусту зручно зберігати у прохолодній коморі або погребі. Для цього потрібно, щоб капуста була не зрізана під самий качан , а мала ніжку, за яку її підвішують. Її можна обв'язати за ніжку або ж проштрикнути гачком. Потім овочі чіпляють до перекладині або края полиць так, щоб вони не торкалися одне одного.

  • Лайфхак 4. У піску

Як зберігати капусту / Фото: Pinterest

У ящики насипають шар сухого піску приблизно 20 см, а потім встромляють у нього капусту ніжкою вниз. З мінусів такого зберігання – якщо пісок погано відмиється, він буде потрапляти у страви.

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  • Лайфхак 5. У штабелях

Як зберігати капусту / Фото: Pinterest

Якщо капусти багато, її доцільно штабелювати. Але при цьому важливо забезпечити хорошу вентиляцію, нормальну температуру і вологість. Качани без ніжок укладають пошарово , так щоб у нижньому шарі між головками була відстань близько 10 см. А наступні шари викладають у вигляді піраміди.

  • Лайфхак 6. На полицях

Як зберігати капусту / Фото: Pinterest

У підвалі обладнують дерев'яні полиці заввишки, щоб помістилися качани, і невеликим ухилом в бік стіни, щоб вони не скотилися. Можна обернути капусту плівкою або папером.

  • Лайфхак 7. У траншеях

Як зберігати капусту / Фото: Pinterest

Великий урожай зберігають у траншеях, однак до них ускладнений постійний доступ . Викопують ями глибиною до 1,5 м, на дно поміщають товстий шар соломи, а зверху – капусту у два шари, перекладаючи соломою. Накривають траншею дерев'яним щитом і засипають землею, шаром 10-20 см. При заморозках сховище зверху можна утеплити соломою або опалим листям.

Дивіться відеорецепт засипаної капусти:

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